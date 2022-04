Rafael Santos Borré se rindió ante Luis Díaz: "Puede ser una leyenda del fútbol colombiano"

Rafael Santos Borré es protagonista con el Frankfurt alemán y aunque está la desazón de la eliminación con la Selección Colombia del Mundial de Catar 2022, el futbolista se concentra en su equipo y además elogia a su compatriota Luis Díaz, quien es protagonista en el Liverpool inglés.

En declaraciones El VBar, Santos Borré no dudó en destacar el presente de ‘Lucho’ Díaz y afirmó que está en proceso de convertirse en “una gran leyenda” del fútbol colombiano.

“No sé si está en un Top-3, pero yo lo pongo en un Top-5 porque es un jugador que ha llegado a un equipo muy grande e histórico, y también son pocos los jugadores colombianos que han llegado a jugar en esos equipos y que ‘Luchito’ creo que está en ese proceso en convertirse en un histórico o una gran leyenda del fútbol colombiano, pero es muy joven y está en ese camino de convertirse en uno de los históricos del fútbol colombiano”

Tras sus palabras sobre su compatriota y compañero de selección, Rafael Santos Borré recordó el gol que le marcó al Barcelona en los cuartos de final de la Europa League en el Camp Nou.

“Obviamente se me pasaron muchos recuerdos por la cabeza. Pensé mucho en mi familia, en cuando era muy niño y todo el sacrificio que se debe hacer para ser jugador profesional. Cuando jugábamos en las canchas amateur y que uno siempre soñaba jugar en esos escenarios como el Camp Nou”, y continúo: “la noche anterior pensada en que sería lindo marcar ahí, sabía que era difícil por el equipo que enfrentábamos, pero confiaba en que se podía dar y era posible, y cuando se dio se me pasaron todos los momentos de niño y fue una emoción muy grande”

Además, sobre su dedicatoria para Freddy Rincón, el futbolista explicó la razón.

“Lo de Freddy lo tuve en mi mente todo el día. Había hablado con mi familia de lo que había sucedido y hace pocas semanas estuve en Cali entrenando con el hijo de él, con Sebastián y Freddy lo acompañó a los entrenamientos. Lo sentía una persona muy cercana, me impresionó mucho y por eso quise dedicárselo”

Rafael Santos Borré sobre Reinaldo Rueda y la Selección Colombia

En otras declaraciones, el futbolista se refirió a la salida de Rueda de la ‘Tricolor’.

"La confianza que me dio de poder estar nuevamente en la selección. Siento que en River había tenido momentos buenos y la selección se me había hecho esquiva, con la llegada del profe sentí la madurez y confianza de hacer parte de la selección y poder aprovechar la oportunidad para ganarme un lugar dentro del equipo. Le agradezco el conocimiento que nos dio. Nos marcó mucho a los que llegamos. Nos dolió porque él tenía ganas de conseguir la clasificación al Mundial y manifestaba que su sueño era estar en un Mundial con Colombia. Ahora es el momento de replantear muchas cosas", y además, también respondió sobre lo que pasó con la selección.

"Es algo que nos costaba, porque no creíamos que pasara, todos tuvimos la oportunidad de tener nuestros momentos y que pasaran los partidos y no anotamos por diferentes circunstancias. El juego creativo del equipo no era el mejor, algunas veces creábamos ocasiones y no se nos daba anotar o ponernos en ventaja. No teníamos los motivos por los que no se dio. El equipo creaba ocasiones y no podíamos concretar, por momentos no teníamos esa fluidez ofensiva"

