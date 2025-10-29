CANAL RCN
Tendencias

Encuentro inédito: captan a Bad Bunny y Messi saliendo del mismo estudio de grabación

Las fotografías ya son virales en redes sociales al especularse una posible colaboración entre ambas celebridades.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 29 de 2025
07:23 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las horas más recientes han circulado una serie de fotografías en las que se observa a Benito Antonio Martínez Ocasio y Lionel Messi saliendo de un set de grabación en Miami.

Aunque las celebridades no salieron juntas, cientos de internautas ya han especulado que se podría aproximar una nueva colaboración para una marca de alto impacto.

Revelan el posible listado de canciones para el próximo concierto de Ryan Castro en Bogotá
RELACIONADO

Revelan el posible listado de canciones para el próximo concierto de Ryan Castro en Bogotá

Messi y Bad Bunny son vistos juntos

Las imágenes dejan ver a ambos famosos saliendo de un set de grabación por lo que miles de fanáticos afirmaron que podrían estar filmando juntos. Aunque la disolución se ha desarrollado a partir de especulaciones, pues ninguno de los dos hombres ha compartido alguna novedad al respecto, los fanáticos han desbordado las redes sociales de mensajes.

En las fotografías se les observa, tanto a Messi como al “conejo malo”, usando prendas deportivas por lo que varios fanáticos especularon que el objetivo de dicho encuentro tendría el fin de colaborar con una reconocida marca de esta línea de ropa.

Reconocido actor colombiano continúa viviendo con su exesposa, a pesar de que ya tiene otra pareja: su caso es viral
RELACIONADO

Reconocido actor colombiano continúa viviendo con su exesposa, a pesar de que ya tiene otra pareja: su caso es viral

Jay- Z sale en defensa de Bad Bunny

Por otro lado, el cantante puertorriqueño ha vuelto a ser tendencia en las horas más recientes tras las últimas declaraciones que ofreció el rapero Jay-Z sobre su próxima participación en el show de medio tiempo del Super Bowl.

Cabe aclarar que el rapero y empresario también es el propietario de Roc Nation, la principal productora y socia de la NFL que organiza el show de medio tiempo del icónico evento deportivo.

El hombre fue abordado por un grupo de prensa, de la cadena TMZ, mientras se encontraba saliendo a las calles de Nueva York. La reportera decidió preguntar por las críticas que la participación del puertorriqueño han generado, por lo que el hombre respondió.

“Lo adoran, no se dejen engañar”, afirmó el empresario, quien se dispuso a autografiar algunos carteles que poseían varios fanáticos en el lugar.

Por supuesto, las declaraciones volvieron a abrir un serio debate sobre la presentación del intérprete de ‘Pitorro de coco’ ya que, mientras amplios grupos conservadores condenan la participación del puertorriqueño, cientos de personas han defendido su show y la representación de la música latina.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inseguridad en Bogotá

Diana Celis, exnovia de ‘Epa Colombia’ fue asaltada en Bogotá: relato del angustiante momento

Redes sociales

Hija de Marbelle es acusada de involucrarse en una relación: así respondió

Redes sociales

Westcol revela la millonaria cifra que gana en un mes: dejó a todos impactados

Otras Noticias

Licencia de conducción

Revise así si su licencia de conducción está suspendida: estas infracciones la cancelan definitivamente

Revise si su licencia de conducción está suspendida o cancelada en Colombia. Conozca las infracciones más graves que pueden hacerle perder este documento de forma definitiva.

Nicolás Maduro

Los chats filtrados del piloto venezolano que no quiso entregar a Nicolás Maduro a EE. UU.

Revelan un presunto plan secreto de Estados Unidos para lograr el desvío de un avión presidencial de Venezuela para capturar a la cabeza del régimen.

Colombia Humana

Fiscalía inspecciona sede de Colombia Humana en investigación sobre campaña presidencial de 2022

Alimentos

Dulces en Halloween: expertos explican las cantidades recomendables y cómo evitar riesgos

Selección Colombia Femenina

La Selección Colombia Sub-17 quedó eliminada del Mundial tras ser goleada por Japón: resumen y goles