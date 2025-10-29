Encuentro inédito: captan a Bad Bunny y Messi saliendo del mismo estudio de grabación

En las horas más recientes han circulado una serie de fotografías en las que se observa a Benito Antonio Martínez Ocasio y Lionel Messi saliendo de un set de grabación en Miami.

Aunque las celebridades no salieron juntas, cientos de internautas ya han especulado que se podría aproximar una nueva colaboración para una marca de alto impacto.

Messi y Bad Bunny son vistos juntos

Las imágenes dejan ver a ambos famosos saliendo de un set de grabación por lo que miles de fanáticos afirmaron que podrían estar filmando juntos. Aunque la disolución se ha desarrollado a partir de especulaciones, pues ninguno de los dos hombres ha compartido alguna novedad al respecto, los fanáticos han desbordado las redes sociales de mensajes.

En las fotografías se les observa, tanto a Messi como al “conejo malo”, usando prendas deportivas por lo que varios fanáticos especularon que el objetivo de dicho encuentro tendría el fin de colaborar con una reconocida marca de esta línea de ropa.

Jay- Z sale en defensa de Bad Bunny

Por otro lado, el cantante puertorriqueño ha vuelto a ser tendencia en las horas más recientes tras las últimas declaraciones que ofreció el rapero Jay-Z sobre su próxima participación en el show de medio tiempo del Super Bowl.

Cabe aclarar que el rapero y empresario también es el propietario de Roc Nation, la principal productora y socia de la NFL que organiza el show de medio tiempo del icónico evento deportivo.

El hombre fue abordado por un grupo de prensa, de la cadena TMZ, mientras se encontraba saliendo a las calles de Nueva York. La reportera decidió preguntar por las críticas que la participación del puertorriqueño han generado, por lo que el hombre respondió.

“Lo adoran, no se dejen engañar”, afirmó el empresario, quien se dispuso a autografiar algunos carteles que poseían varios fanáticos en el lugar.

Por supuesto, las declaraciones volvieron a abrir un serio debate sobre la presentación del intérprete de ‘Pitorro de coco’ ya que, mientras amplios grupos conservadores condenan la participación del puertorriqueño, cientos de personas han defendido su show y la representación de la música latina.