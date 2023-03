Dani Alves se separó de su esposa y esta fue su reacción tras serie de escándalos

El panorama para Dani Alves parece estar cada vez más complicado. El exjugador de la Selección de Brasil se encuentra en prisión desde el 20 de enero del presente año, y su libertad parece estar cada vez más lejana, teniendo en cuenta las decisiones de los juzgados tras la acusación por presunto acuso sexual a una mujer de 23 años.

En medio del escándalo que se dio en diciembre del 2022 en una discoteca de Barcelona, Dani Alves ha recibido noticias no tan positivas. La primera de ellas fue la negativa del Gobierno español para su libertad bajo fianza, asegurando que se puede presentar un “alto riesgo de fuga”, teniendo en cuenta la gran cantidad de dinero que tiene el exjugador del Barcelona.

Ahora, en días anteriores, Joana Sanz, esposa de Dani Alves, dio a conocer por medio de una conmovedora carta que tomó la decisión de separarse del exjugador de la Selección de Brasil, afirmando que por más amor que se le tenga una persona, uno no debe permitir algunos acontecimientos que le puede afectar sentimentalmente.

Carta de la exesposa de Dani Alves

"Lo amo y lo amaré siempre, quien diga que el amor se olvida, se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más yo a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro una etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15", inició la carta la reconocida modelo.

"Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento... Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mí en mil pedazos”, continuó en su relato.

Y finalizó: “Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme, esa forme de como si yo fuera lo más increíble del mundo, y joder, sí, soy increíble".

Le puede interesar: Matheus Uribe se aleja de Flamengo de Brasil: Directivos fueron contundentes

Reacción de Dani Alves

Tras darse a conocer la desgarradora y conmovedora carta, el programa Cuatro al día reveló la reacción de Dani Alves tras conocer la decisión de su esposa, dejando preocupados a todos sus compañeros de prisión, puesto que el jugador actuó de una manera muy diferente.

Según dio a conocer el medio en mención, el exjugador del Barcelona ha durado cuatro días seguidos en su celda, no ha tenido contacto con ninguno de sus compañeros de patio y se ha comportado de una manera diferente, como si estuviera completamente hundido y muy nervioso”, agregó el medio.

Vea también: Hugo Rodallega explicó por qué José Pékerman nunca lo convocó a Selección Colombia