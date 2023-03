Hugo Rodallega explicó por qué José Pékerman nunca lo convocó a Selección Colombia

A mediados de enero, Hugo Rodallega anunció su regreso al fútbol colombiano después de haber partido hace casi 17 años al exterior, en donde labró una carrera importante en México, Inglaterra, Turquía y Brasil.

No fue casualidad, desde que debutó en 2004 con la camiseta de Deportes Quindío y despuntó en el Sudamericano sub-20 de 2005 con la Selección Colombia, 'Rodagol' saltó a la fama como uno de los delanteros más prometedores del continente. Más adelante pasó a la Premier League y tuvo un destacadísimo paso en clubes de menores aspiraciones como Wigan y Fulham, pero en los que siempre figuró.

Pese a ello, hubo una particularidad que se plasmó como una mancha en la carrera del vallecaucano y es que a pesar de marcar goles cada fin de semana en la primera división inglesa, nunca recibió un llamado a la Selección Colombia durante la era de José Pékerman. La última vez que vistió la 'tricolor' fue en la Copa América de Argentina en 2011 bajo las órdenes de Hernán Darío Gómez.

Esa situación pasó un poco 'de agache' por lo exitoso que resultó siendo el ciclo del DT argentino, pero también por el excelente momento de los delanteros colombianos en las ligas top de Europa. Falcao García era el mejor '9' del mundo y detrás de él estaban Jackson Martínez y Adrián Ramos, que la rompían en Portugal y Alemania, respectivamente, además de un Teófilo Gutiérrez que era uno de los mejores jugadores en Suramérica.

¿Por qué Pékerman nunca convocó a Rodallega?

Sin embargo, esa exigente competencia no fue la razón por la que Pékerman nunca llamó a Rodallega. Ni siquiera fue asunto de estilo de juego, sino, según el propio jugador, por rabia. 'Don José' es todo un emblema en las selecciones de juveniles de Argentina y para 2005, había recién dejado su cargo en la sub-20 para asumir en el equipo profesional de cara al Mundial de Alemania 2006, pero siempre estuvo involucrado en las inferiores y más que el DT era su mano derecha Hugo Tocalli.

En diálogo con Caracol Radio, 'Rodagol' rompió el silencio sobre el caso y aseguró que nunca recibió una convocatoria durante la etapa de Pékerman debido a que el DT le tenía rabia por haber sido mejor que Lionel Messi en el Sudamericano sub-20 de 2005 que se disputó en el país y en el que el colombiano fue el gran goleador con 11 anotaciones, seis más que el astro argentino.

"Yo sabía que por más que estuviera jugando en Inglaterra, o por más que estuviera en cualquier país o cualquier equipo, iba a ser difícil que yo llegara a la Selección", comenzó el hoy delantero de Independiente Santa Fe.

“No sé si él era asistente o algo en la dirección técnica y siempre hubo choques. Cuando jugábamos contra Argentina había muchas discusiones. Yo no es que haya hecho algo para ofenderlo, pero le molestó siempre que fui el protagonista de ese Sudamericano. Hubo mucha rabia de parte de ellos hacia a mí y fue algo que motivó a eso", argumentó.

El cruce entre Rodallega y Pékerman

Hugo Rodallega confesó que alguna vez se cruzó con José Pékerman y que hablaron de la situación, pero el jugador le expresó que no le dijera mentiras porque entendía muy bien los motivos.

"Me acuerdo que tuve la oportunidad de saludar al profe Pékerman y me dijo: 'Hugo ¿cómo estás? Ahí te estamos analizando'. Sin embargo, yo le respondí: 'profe un placer conocerte, te deseo el éxito en este partido y en lo que te resta con la Selección, pero no hay necesidad de que me digas esas palabras porque yo ya lo tengo claro'", concluyó.