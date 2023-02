Video: la increíble reacción de unos fanáticos al sentarse junto a Lebron James

Los Angeles Lakers visitaron a los Golden State Warriors en la NBA. Sin embargo, Lebron James, gran figura del equipo dorado y púrpura, y máximo anotador de la historia de la NBA, no jugó el encuentro. A pesar de esto, James estuvo presente en el partido, y se sentó junto a la cancha para ver a sus compañeros.

En redes sociales, se ha hecho viral la reacción de un par de fanáticos asistentes al encuentro, quienes tuvieron el privilegio de sentarse al lado del basquetbolista.

El video muestra la cara de satisfacción y sorpresa de estos dos pequeños que vivieron una de las mejores noches de sus vidas.

Vea el video:

LeBron James y un candidato a "mejor video del año":pic.twitter.com/UySbPDOuNx — NBA Latam (@NBALatam) February 12, 2023

Los Lakers ganaron con su nuevo equipo

Los Lakers de Los Ángeles, con LeBron James ausente y sus nuevos reclutas aún poniéndose al día, rompieron una racha de tres derrotas con una victoria este sábado de 109-103 sobre los Golden State Warriors, campeones de la NBA.

Dennis Schroder lideró a los Lakers con 26 puntos, Rui Hachimura agregó 16 y D'Angelo Russell, recién llegado en el último día del mercado de fichajes, aportó 15 tantos con cinco rebotes y seis asistencias.

El pívot Anthony Davis tuvo una noche de anotación moderada con solo 13 puntos.

Las ausencias por lesiones de LeBron, recién convertido en el máximo anotador de todos los tiempos de la NBA, y de la estrella de los Warriors, Stephen Curry, le robaron algo de glamur al partido, pero hubo mucho drama en el ir y venir.

Los Warriors tomaron la delantera con una jugada de tres puntos de Jordan Poole a la mitad del último cuarto, pero Russell respondió con un par de canastas, cometiendo una falta y convirtiendo el tiro libre en el segundo.

Estaba empatado de nuevo con 5:01 por jugar, pero un triple de Hachimura puso arriba a los Lakers definitivamente.

Si bien no era una fuerza ofensiva, Davis atrapó 13 rebotes y logró dos de sus tres bloqueos en los últimos dos minutos.

"Una cosa sobre mí (es que) puedo cambiar mi mente en el lado defensivo", dijo Davis. "Así que no estoy recibiendo faltas, no estoy haciendo tiros, nunca me doy por vencido en el otro extremo. Rebotes, tiros bloqueados, lo que sea que mi equipo necesite que haga".