Francisco Maturana, el entrenador colombiano que firmó con el Real Madrid y no dirigió ¿Por qué?

Para nadie es un secreto que Francisco Maturana es una insignia en el fútbol colombiano y tiene un gran reconocimiento a nivel mundial, gracias a las buenas actuaciones que tuvo la Selección Colombia y el Real Valladolid durante su dirigencia en los años de los 90’.

En entrevista con el diario Grueso Calibre, el cafetero reveló detalles sobre su paso por el Real Madrid, aunque muchos no se acuerden, ya que, nunca se sentó en el banquillo ‘merengue’ pero si firmó contrato.

“En el 91, que tengo la posibilidad de firmar con el Real Madrid, el que da el visto bueno fue Vicente del Bosque. Él entrenaba las inferiores del Madrid y estuvo siguiendo al Valladolid, y en un momento determinado dijo, ‘ese equipo mejor no puede jugar’ y avaló la vinculación que lamentablemente no se dio después”, aseguró el entrenador.

De igual forma, aseguro que algunos jugadores del equipo ‘merengue’ ya lo veían como entrenador, ya que, durante su estadía en Madrid, tuvo algunas charlas con la plantilla previo a los juegos.

“Yo lo he conversado muchas veces con Butragueño, con Míchel, con Sanchís y con Fernando Hierro. Ellos me dicen que yo fui entrenador del Madrid y yo les digo que no. Me dicen, ‘sí fuiste, firmaste un contrato y eso te avala, y no solamente firmaste, venías semanalmente a reunirte con el presidente, a armar el equipo, la plantilla, y eso lo sabíamos nosotros y estábamos esperando tu llegada’”, dijo el entrenador.

Sin embargo, el entrenador ve de otra manera su paso por el equipo ‘blanco’, ya que, él nunca se consideró DT del principal equipo, teniendo en cuenta que nunca se sentó en el banco a dirigir al equipo en un partido.

“Yo siento que no fue el entrenador, simplemente firmé

un documento. Cuando firmamos, el señor Ramón Martínez (dirigente) y el abogado fueron a Valladolid, firmé y me dicen, ‘chico, no te das cuenta lo que has hecho’ y les digo que firmé un papel y me dicen, ‘no, estás en el techo del fútbol, vamos a celebrar con un Dom Perignon’. Yo no tenía ni idea que era eso, ahora sí sé. Al final les dijo que no, que había firmado un papel, pero que cuando estuviera sentado ahí, yo invitaba”, agregó Maturana.

¿Por qué no dirigió un partido con el Real Madrid?

Luego de varias especulaciones, el entrenador colombiano, dio las razones por las cuales no se sentó en el banquillo del Real Madrid, siendo el único entrenador colombiano que hubiera dirigido al equipo ‘merengue’.

“No me senté porque me plantearon una cosa que no iba con mi manera de sentir. Ellos me piden autorización, porque el Madrid venía en caída, para traer un entrenador. Hablaban de un revulsivo porque iba a encontrar un equipo en segunda y les dije, ‘esto no es problema, el equipo es de ustedes, hagan lo que tengan que hacer’, entonces con mi autorización trajeron un entrenador que estaba en Zaragoza, ese entrenador era Radomir Antić. Vino y de los 10 puntos que le faltaban, eran más, pero de los 10 que faltaban hizo 9, entonces me decían a mí que la situación estaba difícil porque Radomir había agarrado mucho cariño de la gente, pero que me viniera, que iba a estar como manager y que cuando él perdiera un partido yo entraba, y eso fue como un golpe en el hígado para mí y dije que no”, finalizó el entrenador

Por último, aseguró que no cobró ningún peso de indemnización, teniendo en cuenta que, para él, nunca fue el entrenador del Real Madrid y por tal motivo, no iba a cobrar sin haber trabajado.