CANAL RCN
Deportes

🔴 Real Madrid vs. Atlético de Madrid, clásico vital en LaLiga: fecha, hora y canal para ver EN VIVO

Real Madrid recibe a Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu para lo que será un derbi madrileño imperdible.

Real Madrid
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 22 de 2026
11:38 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El fútbol español se prepara para vivir uno de los encuentros más atractivos de la temporada cuando Real Madrid CF reciba a Atlético de Madrid en una nueva edición del derbi madrileño. El compromiso corresponde a la jornada 29 de LaLiga y se disputará el próximo domingo 22 de marzo en el histórico Estadio Santiago Bernabéu.

El partido está programado para las 3:00 de la tarde (hora colombiana) y promete ser uno de los duelos más intensos del tramo final del campeonato. Además de la rivalidad que históricamente ha marcado este enfrentamiento, el contexto actual de la tabla de posiciones añade un ingrediente extra de tensión para ambos equipos, especialmente para el conjunto merengue, que no puede permitirse dejar puntos en casa si pretende mantenerse en la lucha por el título.

Así le fue a James Rodríguez en su debut con Minnesota: calificación al colombiano
RELACIONADO

Así le fue a James Rodríguez en su debut con Minnesota: calificación al colombiano

Real Madrid busca seguir en la pelea por el campeonato

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa llega a este compromiso con la obligación de sumar los tres puntos frente a su público. Con 66 unidades en la clasificación, el conjunto blanco ocupa la segunda posición del torneo y sigue de cerca al líder, FC Barcelona, que encabeza la tabla con 70 puntos.

A falta de pocas jornadas para el cierre de la temporada, cada partido comienza a adquirir un valor determinante en la disputa por el campeonato. Por esa razón, el Real Madrid sabe que un triunfo en el Bernabéu le permitiría mantenerse muy cerca del primer lugar y seguir presionando al Barcelona en la recta final de la competencia.

El respaldo de la afición será un factor importante para los madridistas, que confían en aprovechar la localía en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol europeo.

Argentina confirmó rival para amistoso internacional y causó molestia en sus hinchas
RELACIONADO

Argentina confirmó rival para amistoso internacional y causó molestia en sus hinchas

Atlético quiere recortar distancias

Por su parte, el Atlético de Madrid afronta el derbi con la intención de dar un golpe de autoridad en la lucha por los puestos de privilegio. El equipo dirigido por Diego Simeone se ubica en la tercera posición con 57 puntos y buscará acercarse a los dos primeros de la clasificación.

Un triunfo en el Bernabéu no solo representaría un impulso anímico importante para los rojiblancos, sino que también podría reconfigurar el panorama de la tabla en las últimas jornadas del torneo. Además, ganar un derbi siempre tiene un significado especial para los seguidores del Atlético, que ven este tipo de partidos como una oportunidad para demostrar su competitividad frente a su máximo rival de ciudad.

Lo último: las declaraciones desde la FCF que sacarían a Jhon Jader de la selección Colombia
RELACIONADO

Lo último: las declaraciones desde la FCF que sacarían a Jhon Jader de la selección Colombia

Con estos antecedentes, el enfrentamiento entre Real Madrid y Atlético de Madrid se perfila como un duelo de alto voltaje, en el que ambos equipos saldrán al campo con objetivos claros y con la presión de sumar puntos en un momento decisivo de la temporada.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

¿Por qué Mackalister Silva no celebró su gol ante Once Caldas y se le vio afectado?

Atlético Nacional

Atlético Nacional brilló en casa y derrotó a Inter de Bogotá con autoridad: vea los goles

Millonarios

Millonarios goleó 4-1 a Once Caldas y rompió una racha de 5 años en Manizales

Otras Noticias

Abuso a menores

Hombre abusó a un niño de 11 años durante meses y grabó todos los ataques en Santander

El agresor aceptó su responsabilidad tras las pruebas de la Fiscalía. Los hechos ocurrieron en una vivienda en Ruitoque, Santander.

Cuba

Cuba se prepara ante posible agresión de EE.UU., pero insiste en que "no tiene disputa"

El vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossio, afirmó en una entrevista que

Gasolina

Precio de la gasolina en las 13 principales ciudades de Colombia: Gobierno prevé alza

Festival Estéreo Picnic

“Viviendo una película que ni Netflix se atrevería”: Aria Vega y su gran momento

Medicamentos

¿La EPS no le entregó el medicamento y le tocó comprarlo? Se lo tienen que pagar y así puede reclamar