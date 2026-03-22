🔴 Real Madrid vs. Atlético de Madrid, clásico vital en LaLiga: fecha, hora y canal para ver EN VIVO

El fútbol español se prepara para vivir uno de los encuentros más atractivos de la temporada cuando Real Madrid CF reciba a Atlético de Madrid en una nueva edición del derbi madrileño. El compromiso corresponde a la jornada 29 de LaLiga y se disputará el próximo domingo 22 de marzo en el histórico Estadio Santiago Bernabéu.

El partido está programado para las 3:00 de la tarde (hora colombiana) y promete ser uno de los duelos más intensos del tramo final del campeonato. Además de la rivalidad que históricamente ha marcado este enfrentamiento, el contexto actual de la tabla de posiciones añade un ingrediente extra de tensión para ambos equipos, especialmente para el conjunto merengue, que no puede permitirse dejar puntos en casa si pretende mantenerse en la lucha por el título.

Real Madrid busca seguir en la pelea por el campeonato

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa llega a este compromiso con la obligación de sumar los tres puntos frente a su público. Con 66 unidades en la clasificación, el conjunto blanco ocupa la segunda posición del torneo y sigue de cerca al líder, FC Barcelona, que encabeza la tabla con 70 puntos.

A falta de pocas jornadas para el cierre de la temporada, cada partido comienza a adquirir un valor determinante en la disputa por el campeonato. Por esa razón, el Real Madrid sabe que un triunfo en el Bernabéu le permitiría mantenerse muy cerca del primer lugar y seguir presionando al Barcelona en la recta final de la competencia.

El respaldo de la afición será un factor importante para los madridistas, que confían en aprovechar la localía en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol europeo.

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Atlético quiere recortar distancias

Por su parte, el Atlético de Madrid afronta el derbi con la intención de dar un golpe de autoridad en la lucha por los puestos de privilegio. El equipo dirigido por Diego Simeone se ubica en la tercera posición con 57 puntos y buscará acercarse a los dos primeros de la clasificación.

Un triunfo en el Bernabéu no solo representaría un impulso anímico importante para los rojiblancos, sino que también podría reconfigurar el panorama de la tabla en las últimas jornadas del torneo. Además, ganar un derbi siempre tiene un significado especial para los seguidores del Atlético, que ven este tipo de partidos como una oportunidad para demostrar su competitividad frente a su máximo rival de ciudad.

Con estos antecedentes, el enfrentamiento entre Real Madrid y Atlético de Madrid se perfila como un duelo de alto voltaje, en el que ambos equipos saldrán al campo con objetivos claros y con la presión de sumar puntos en un momento decisivo de la temporada.