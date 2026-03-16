Cayó alias Vladimir, cabecilla de finanzas de la Segunda Marquetalia

En una operación conjunta de los grupos Gaula, las autoridades capturaron a alias Vladimir, señalado como uno de los principales responsables de las finanzas de las compañías Sonia La Pilosa y Óscar Mondragón, pertenecientes a la estructura ilegal Segunda Marquetalia Teófilo Forero Castro.

El hombre fue detenido en un establecimiento nocturno del centro de la ciudad, donde un fuerte dispositivo policial logró su aprehensión.

Extorsiones millonarias en Huila y Caquetá

De acuerdo con las investigaciones, alias Vladimir, de 30 años, llevaba cerca de tres años vinculado a esta organización armada ilegal. Su rol habría sido clave en las acciones de intimidación contra comerciantes, finqueros y habitantes de los departamentos de Huila y Caquetá.

Las autoridades confirmaron que un total de 53 víctimas lo denunciaron y lo identificaron como el responsable de exigir pagos que oscilaban entre 40 y 210 millones de pesos, bajo amenazas de represalias si no cumplían con las exigencias económicas.

Golpe a las finanzas criminales

La captura de este presunto cabecilla representa un golpe estratégico contra las finanzas de la estructura Segunda Marquetalia, que mantenía presencia delictiva en el sur del país.

Con su detención, las autoridades esperan debilitar las redes de extorsión que venían afectando la seguridad y la economía regional.