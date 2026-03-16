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Cayó alias Vladimir, cabecilla de finanzas de la Segunda Marquetalia

Su rol habría sido clave en las acciones de intimidación contra comerciantes, finqueros y habitantes de Huila y Caquetá.

Noticias RCN

marzo 16 de 2026
12:12 p. m.
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En una operación conjunta de los grupos Gaula, las autoridades capturaron a alias Vladimir, señalado como uno de los principales responsables de las finanzas de las compañías Sonia La Pilosa y Óscar Mondragón, pertenecientes a la estructura ilegal Segunda Marquetalia Teófilo Forero Castro.

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El hombre fue detenido en un establecimiento nocturno del centro de la ciudad, donde un fuerte dispositivo policial logró su aprehensión.

Extorsiones millonarias en Huila y Caquetá

De acuerdo con las investigaciones, alias Vladimir, de 30 años, llevaba cerca de tres años vinculado a esta organización armada ilegal. Su rol habría sido clave en las acciones de intimidación contra comerciantes, finqueros y habitantes de los departamentos de Huila y Caquetá.

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Las autoridades confirmaron que un total de 53 víctimas lo denunciaron y lo identificaron como el responsable de exigir pagos que oscilaban entre 40 y 210 millones de pesos, bajo amenazas de represalias si no cumplían con las exigencias económicas.

Golpe a las finanzas criminales

La captura de este presunto cabecilla representa un golpe estratégico contra las finanzas de la estructura Segunda Marquetalia, que mantenía presencia delictiva en el sur del país.

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Con su detención, las autoridades esperan debilitar las redes de extorsión que venían afectando la seguridad y la economía regional.

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