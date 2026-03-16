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Importante empresa de lácteos cierra planta en Colombia y deja varios empleos afectados

Gloria Foods, dueña de Algarra, anunció el cierre de su operación láctea en Colombia y el cierre parcial de la planta en Cogua. La empresa enfocará su estrategia en el negocio de bebidas.

Gloria Food
Foto: Freepik

Noticias RCN

marzo 16 de 2026
12:00 p. m.
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La empresa Gloria Foods, parte del Grupo Gloria de Perú y conocida en Colombia por ser propietaria de la marca Algarra, anunció un cambio importante en su estrategia en el país.

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La compañía informó que dejará de operar en el negocio de productos lácteos en territorio colombiano tras más de una década de actividad.

La decisión se dio a conocer mediante un comunicado oficial emitido desde Perú, en el que el holding explicó que revisó su portafolio de operaciones en la región y determinó enfocar su presencia en Colombia hacia otra línea de negocio.

Este movimiento marca el cierre de un capítulo de 14 años de operación en el mercado lácteo colombiano y tendrá impacto laboral, pues se estima que alrededor de 150 personas perderán su empleo tras la medida.

Gloria Foods

Gloria Foods cerrará operación láctea en Colombia

En el comunicado, la compañía explicó que la decisión hace parte de un proceso de revisión interna sobre el desempeño y las oportunidades de crecimiento en los países donde tiene presencia.

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"Gloria Foods informó que, como parte de su proceso regular de revisión estratégica del portafolio en la región, ha decidido enfocar su operación en Colombia en la categoría de bebidas, donde identifica oportunidades para optimizar su presencia en el mercado", señaló la empresa.

La decisión implica suspender su actividad en el negocio lácteo en el país, lo que incluye el cierre parcial de la planta ubicada en Cogua, Cundinamarca, así como la interrupción de otras actividades relacionadas con esta línea de producción.

Según la compañía, el objetivo es concentrar esfuerzos en áreas donde consideran que tienen mayores ventajas competitivas y mejores posibilidades de crecimiento.

Nuevo enfoque del grupo en el mercado colombiano
Gloria Foods forma parte del Grupo Gloria, un conglomerado peruano del sector de alimentos con presencia en varios países de América Latina. La empresa es reconocida por la producción y comercialización de productos lácteos como leche, yogur, queso y derivados.

Aunque en Colombia la marca Gloria no es tan visible para los consumidores, el grupo ha tenido presencia en el país a través de compañías del sector alimenticio, entre ellas Algarra, conocida por sus productos lácteos.

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En su pronunciamiento, la empresa aseguró que la decisión busca fortalecer su estrategia regional. "Gloria Foods reafirma su compromiso con la generación de valor y el desarrollo de los mercados donde tiene presencia", concluyó la compañía.

Con este cambio, la multinacional reorienta su presencia en Colombia hacia el negocio de bebidas, mientras deja atrás su participación directa en la producción de lácteos en el país.

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