Reinaldo Rueda y Atlético Nacional: lo que se sabe sobre los rumores de un posible regreso

El técnico colombiano, hoy al mando de Honduras, vuelve a sonar en Medellín como opción para dirigir al 'Verdolaga' en 2026.

Reinaldo Rueda Atlético Nacional
FOTO: Atlético Nacional

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
09:38 p. m.
El nombre de Reinaldo Rueda vuelve a instalarse en el entorno de Atlético Nacional. Mientras el entrenador concentra todos sus esfuerzos en clasificar a Honduras al Mundial 2026, en Colombia crecen los rumores sobre un posible regreso al banquillo verdolaga, club con el que alcanzó la gloria continental en 2016.

La versión fue difundida por el periodista Juan Felipe Cadavid, quien aseguró que el club antioqueño considera a Rueda como su principal candidato para liderar el proyecto deportivo del 2026, tras la salida de Javier Gandolfi y la designación interina de Diego Arias.

¿Qué frena el regreso de Reinaldo Rueda a Atlético Nacional?

El principal obstáculo es su compromiso con la selección de Honduras. El técnico vallecaucano mantiene vigente su contrato y tiene como prioridad clasificar al Mundial. En este momento, el equipo centroamericano marcha primero en su grupo de Concacaf y depende de sí mismo para lograr el objetivo.

Fuentes cercanas al entrenador aseguran que no contempla interrumpir su proceso, salvo que Honduras quede eliminada. Solo en ese escenario, Rueda abriría la puerta para escuchar propuestas desde el fútbol colombiano.

“Difícil por ambas, más por sus compromisos”, respondió Cadavid en X ante una consulta sobre las razones que complican la llegada del técnico al cuadro antioqueño.

El palmarés de Reinaldo Rueda con Atlético Nacional

Durante su paso por el club entre 2015 y 2017, Rueda conquistó seis títulos:

  • Copa Libertadores 2016
  • Recopa Sudamericana 2017
  • Liga Águila 2015-II
  • Liga Águila 2017-I
  • Copa Colombia 2016
  • Superliga 2016

Además, llevó al equipo al Mundial de Clubes en Japón y fue reconocido por la IFFHS como el mejor equipo del mundo en su momento. Su gestión marcó una de las etapas más exitosas en la historia de Atlético Nacional.

Miguel Ángel Ramírez y Diego Arias, otras piezas del plan verdolaga

Mientras la dirigencia analiza la posibilidad de repatriar a Rueda, el español Miguel Ángel Ramírez se mantiene como alternativa. Campeón de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle, Ramírez es uno de los nombres que la directiva considera para encabezar el proyecto 2026.

Por ahora, Diego Arias continuará al mando hasta diciembre. El exjugador, referente del club y actual técnico interino, ha logrado mantener la estabilidad competitiva del equipo en medio de la transición.

