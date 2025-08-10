CANAL RCN
Deportes

Jugadores de Boca Juniors se enteraron de la muerte de Miguel Ángel Russo en pleno partido

Este miércoles 8 de octubre, el mítico entrenador argentino dijo adiós luego de luchar por varios años a un cáncer.

Prensa: Boca Juniors Oficial

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
06:46 p. m.
Un mar de profunda tristeza y respeto cubrió el predio de Ezeiza del Club Atlético Boca Juniors este miércoles 8 de octubre, cuando la noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, el histórico y querido director técnico del primer equipo, llegó.

Russo, campeón de la Copa Libertadores 2007 en su primer ciclo con Boca, una de las gestas más recordadas por el club, había transitado sus últimos días con un delicado estado de salud, que lo había mantenido alejado de sus funciones y bajo internación domiciliaria.

A pesar de su reciente lucha contra la enfermedad, su figura se mantuvo activa en el corazón de la Ribera, donde había iniciado su tercer ciclo como entrenador.

Jugadores de Boca se enteraron de la muerte en pleno partido

La noticia de la muerte del mítico entrenador, obligó a suspender el partido de Reserva que se disputaba contra Belgrano de Córdoba. La interrupción del juego, a minutos de finalizar la primera etapa, fue un gesto espontáneo de duelo que reflejó la conmoción que la partida del entrenador, a sus 69 años, generó en toda la institución y en el fútbol argentino.

El encuentro, correspondiente a la 13° fecha del Torneo Clausura de Reserva, se desarrollaba con normalidad y un marcador adverso para el local. Belgrano, líder del certamen, se imponía por 2 a 1, con goles de Agustín Melano y Ramiro Tulián, mientras que Lucas Blondel había convertido el descuento para el "Xeneize".

Sin embargo, a los 38 minutos del primer tiempo, el pitido del árbitro no fue por una falta o un gol, sino por un motivo mucho más trascendente y doloroso: la confirmación oficial del deceso de Russo.

El juez principal fue advertido de la situación y, tras una breve conversación con los cuerpos técnicos de ambos equipos, tomó la inevitable y acertada decisión de suspender las acciones.


Inmediatamente, la imagen se centró en el banco de suplentes del equipo local, donde el entrenador de la Reserva, Mariano Herrón, se mostró visiblemente conmovido por el doloroso suceso. La cercanía y el respeto se hicieron presentes, con el cuerpo técnico de Belgrano, encabezado por su DT Norberto Fernández, acercándose para ofrecer sus condolencias y asentir a la suspensión.

Mensajes de despedida a Miguel Ángel Russo

Tras la suspensión, el Club Atlético Boca Juniors emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales, confirmando la noticia y expresando el sentimiento de toda la comunidad "Xeneize": “El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y numerosos clubes del ámbito local e internacional se sumaron a las condolencias, reconociendo el legado de un hombre que se ganó el respeto del ambiente por su calidad humana y su trayectoria profesional.

