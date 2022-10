¡Se siguen sacando chispas! Cristiano le respondió al Manchester tras dura sanción

En Manchester United los resultados deportivos ya se han empezado a dar después de un comienzo de temporada bastante irregular, pero el huracán no ha cesado y ahora se vive de manera intensa por la crisis en el vestuario entre Erik ten Hag y Cristiano Ronaldo.

El entrenador neerlandés llegó al emblemático club esta temporada con la misión principal de devolverle la grandeza al equipo en títulos y dejar atrás la larga sequía en la Premier League y dentro de ese plan, parece que el astro portugués no entra a jugar un papel fundamental.

De hecho, CR7 solo ha sido titular en tres de los 10 partidos que ha jugado el United en lo que va de la temporada de la liga inglesa y es posible que su salida del equipo se convierta en una realidad después del Mundial de Catar 2022. Más después de que el futbolista se fuera al vestuario antes de que acabara el partido de este miércoles contra Tottenham luego de no ser tenido en cuenta por ten Hag para tener minutos en cancha.

Ese episodio hizo crecer la tensión entre Cristiano y Erik ten Hag, pero no para ahí. La noche se le vino aún más al 'bicho' este jueves con el comunicado del Manchester United anunciado que separará al jugador del primer equipo hasta nueva orden y que, en este caso, está totalmente del lado del entrenador.

Comunicado de Cristiano Ronaldo

Con este panorama, para no seguir agudizando su situación en los 'red devils', CR7 decidió agachar cabeza y pedir disculpas por su momento de calentura frente a Tottenham en un comunicado que publicó en su cuenta de Instagram.

"Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera, trato de vivir y jugar con respeto hacia mis compañeros, mis adversarios y mis entrenadores. Eso no ha cambiado. No he cambiado. Soy la misma persona y el mismo profesional que he sido durante los últimos 20 años jugando fútbol de élite, y el respeto que siempre ha jugado un papel muy importante en mi proceso de toma de decisiones", comenzó.

"Empecé muy joven, los ejemplos de los jugadores mayores y más experimentados siempre fueron muy importantes para mí. Por eso, más adelante, siempre he tratado de dar el ejemplo yo mismo a los jóvenes que crecieron en todos los equipos que he representado. Desafortunadamente, eso no siempre es posible y, a veces, el calor del momento lleva lo mejor de nosotros", añadió.

Y por último, se comprometió a dar lo mejor por el club. "En este momento, siento que debo seguir trabajando duro en Carrington, apoyar a mis compañeros y estar listo para todo en cualquier juego. Ceder a la presión no es una opción. Nunca lo fue. Esto es el Manchester United, y unidos debemos resistir. Pronto estaremos juntos de nuevo".