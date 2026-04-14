CANAL RCN
Deportes

Revelan lo que en realidad le habría dicho el árbitro a Falcao tras la polémica en el clásico capitalino

Falcao aseguró que Andrés Rojas habría reconocido su error tras no pitar penalti. ¿En realidad fue así?

Foto: @millosfcoficial en Instagram.

Noticias RCN

abril 14 de 2026
06:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El domingo 12 de abril, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, se enfrentaron Millonarios e Independiente Santa Fe en una nueva edición del clásico capitalino.

Ambos equipos necesitaban los tres puntos para quedar con mejores opciones de clasificación, pero, finalmente, empataron 1-1.

¿Era penal para Millonarios? Especialistas encendieron la polémica de la jugada de Falcao
RELACIONADO

¿Era penal para Millonarios? Especialistas encendieron la polémica de la jugada de Falcao

Sebastián Valencia, de volea, abrió el marcador al minuto 60, pero Hugo Rodallega, tras un centro de Franco Fagúndez, cabeceó en el área rival al minuto 76 y decretó el empate definitivo.

Posteriormente, al minuto 79, Rodrigo Contreras fue expulsado y, tan solo tres minutos después, Radamel Falcao cayó en el área de Santa Fe tras un contacto de Daniel Torres y reclamó penalti.

Sin embargo, el VAR analizó la jugada y no llamó al árbitro Andrés Rojas para que revisara en el monitor.

En medio de esa coyuntura, se realizó la rueda de prensa y Radamel Falcao aseguró que, una vez se acabó el partido, el juez le habría reconocido que se equivocó y que sí debió sancionar penalti.

No obstante, en las últimas horas, el periodista César Augusto Londoño reveló qué fue lo que el árbitro le habría dicho al histórico delantero de la Selección Colombia.

Salió a la luz el comentario que el árbitro Andrés Rojas le hizo a Radamel Falcao tras la polémica en el Millonarios vs. Santa Fe

César Augusto Londoño, en un video publicado por AS Colombia, indicó que el árbitro Andrés Rojas no le habría reconocido un error a Falcao.

"Falcao manifestó en la conferencia de prensa que Rojas le habría dicho dos veces que se equivocó y fue enfático, pero nos preguntábamos de dónde había sacado esa conclusión el árbitro si tomó una decisión estando muy cerca de la jugada y no lo llamó el VAR", comenzó afirmando el periodista.

"Pues resulta que Andrés Rojas le dijo a Falcao: 'Ah, ¿y me equivoqué yo? ¿Me equivoqué? Es decir, se lo transmitió preguntándole, pero Falcao lo interpretó mal, según mi fuente. Hubo un malentendido y no lo vamos a acusar de que dijo una cosa que no era. Me parece que todos estamos claros en que Falcao no se va a poner a decir mentiras, pero también tiene uno que entender la otra parte y lo que realmente dijo", añadió César Augusto Londoño.

 

¿Qué partidos le restan a Millonarios e Independiente Santa Fe en la Liga BetPlay 2026 I?

A pesar del empate, Millonarios e Independiente Santa Fe aún tienen posibilidades matemáticas de clasificarse entre los ocho mejores equipos de Colombia.

Falcao volvió a estallar contra el arbitraje tras clásico con Santa Fe: "no se cuál es el miedo"
RELACIONADO

Falcao volvió a estallar contra el arbitraje tras clásico con Santa Fe: "no se cuál es el miedo"

Sin embargo, deberán obtener un puntaje casi que perfecto en sus últimos tres partidos del 'todos contra todos'.

Millonarios deberá jugar vs. América en Cali, Tolima en Bogotá y Alianza en Valledupar.

Mientras tanto, Santa Fe recibirá a Cúcuta en El Campín, será visitante vs. Pasto y cerrará contra Inter de Bogotá en condición de local.

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bayern Múnich

¿Quién avanzará a semifinales entre Bayern Múnich y Real Madrid, según la IA?

Selección Colombia Femenina

🔴EN VIVO🔴 Colombia vs. Chile, Liga de Naciones Femenina: vea el partido en directo

Bayern Múnich

🔴Bayern Múnich vs. Real Madrid: hora y canal para ver EN VIVO a Luis Díaz buscando las semis

Otras Noticias

Cartagena

Colegio en ruinas en Cartagena le cobra a sus estudiantes por usar el baño: padres protestaron

Los padres bloquearon las vías por el grave deterioro de la institución, mientras las autoridades anunciaron medidas urgentes.

Ofertas de empleo

Buscan colombianos para trabajar en Canadá con sueldos de hasta 12 millones de pesos: link para aplicar

Conozca cómo puede aplicar a los distintos puestos.

Artistas

Icónico periodista de televisión fue encontrado sin vida en su casa: las autoridades ya están investigando

La casa de los famosos

¡Se tomó una determinación IMPENSADA que revolucionó La Casa de los Famosos Colombia! Esta fue

Enfermedades

Calambres estomacales: uno de los síntomas detrás de la gastroenteritis vírica