Revelan lo que en realidad le habría dicho el árbitro a Falcao tras la polémica en el clásico capitalino

El domingo 12 de abril, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, se enfrentaron Millonarios e Independiente Santa Fe en una nueva edición del clásico capitalino.

Ambos equipos necesitaban los tres puntos para quedar con mejores opciones de clasificación, pero, finalmente, empataron 1-1.

Sebastián Valencia, de volea, abrió el marcador al minuto 60, pero Hugo Rodallega, tras un centro de Franco Fagúndez, cabeceó en el área rival al minuto 76 y decretó el empate definitivo.

Posteriormente, al minuto 79, Rodrigo Contreras fue expulsado y, tan solo tres minutos después, Radamel Falcao cayó en el área de Santa Fe tras un contacto de Daniel Torres y reclamó penalti.

Sin embargo, el VAR analizó la jugada y no llamó al árbitro Andrés Rojas para que revisara en el monitor.

En medio de esa coyuntura, se realizó la rueda de prensa y Radamel Falcao aseguró que, una vez se acabó el partido, el juez le habría reconocido que se equivocó y que sí debió sancionar penalti.

No obstante, en las últimas horas, el periodista César Augusto Londoño reveló qué fue lo que el árbitro le habría dicho al histórico delantero de la Selección Colombia.

Salió a la luz el comentario que el árbitro Andrés Rojas le hizo a Radamel Falcao tras la polémica en el Millonarios vs. Santa Fe

César Augusto Londoño, en un video publicado por AS Colombia, indicó que el árbitro Andrés Rojas no le habría reconocido un error a Falcao.

"Falcao manifestó en la conferencia de prensa que Rojas le habría dicho dos veces que se equivocó y fue enfático, pero nos preguntábamos de dónde había sacado esa conclusión el árbitro si tomó una decisión estando muy cerca de la jugada y no lo llamó el VAR", comenzó afirmando el periodista.

"Pues resulta que Andrés Rojas le dijo a Falcao: 'Ah, ¿y me equivoqué yo? ¿Me equivoqué? Es decir, se lo transmitió preguntándole, pero Falcao lo interpretó mal, según mi fuente. Hubo un malentendido y no lo vamos a acusar de que dijo una cosa que no era. Me parece que todos estamos claros en que Falcao no se va a poner a decir mentiras, pero también tiene uno que entender la otra parte y lo que realmente dijo", añadió César Augusto Londoño.

¿Qué partidos le restan a Millonarios e Independiente Santa Fe en la Liga BetPlay 2026 I?

A pesar del empate, Millonarios e Independiente Santa Fe aún tienen posibilidades matemáticas de clasificarse entre los ocho mejores equipos de Colombia.

Sin embargo, deberán obtener un puntaje casi que perfecto en sus últimos tres partidos del 'todos contra todos'.

Millonarios deberá jugar vs. América en Cali, Tolima en Bogotá y Alianza en Valledupar.

Mientras tanto, Santa Fe recibirá a Cúcuta en El Campín, será visitante vs. Pasto y cerrará contra Inter de Bogotá en condición de local.