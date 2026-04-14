Icónico periodista de televisión fue encontrado sin vida en su casa: las autoridades ya están investigando

En República Dominicana hay un profundo luto debido a que murió uno de sus periodistas más reconocidos e influyentes.

Carlos Batista Matos, que era oriundo de Vicente Noble, Barahona, y también se destacó como escritor y presentador, partió de este plano terrenal el lunes 13 de abril, a sus 75 años.

El importante comunicador fue hallado sin vida en su casa y, por lo tanto, las autoridades se encuentran investigando lo sucedido.

Esto se sabe de la muerte de Carlos Batista Matos, el reconocido periodista de República Dominicana

El 13 de abril de 2026, los familiares de Carlos Batista Matos tenían claridad de que él se encontraba en su casa, situada en Santo Domingo.

Sin embargo, en el momento en el que su hija entró a la vivienda, lo halló sin signos vitales y contactó de inmediato a las autoridades.

Hasta el momento no se han revelado las causas de la muerte del periodista Carlos Batista Matos, pero las primeras versiones señalan que, presuntamente, está relacionada con razones naturales.

No obstante, las autoridades se encargarán de realizar el análisis correspondiente para esclarecer lo sucedido.

El Ministerio de Cultura de República Dominicana lamentó la muerte de Carlos Batista Matos

El Ministerio de Cultura de República Dominicana, a través de sus redes sociales, destacó la labor de Carlos Batista Matos.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Carlos Batista Matos, destacado cronista de arte y referente del periodismo cultural en la República Dominicana", señalaron.

"A sus 75 años, dejó una huella significativa en la comunicación. Desarrolló una trayectoria ejemplar marcada por su compromiso con la difusión del arte popular y la identidad cultural dominicana. Su partida representa una gran pérdida para el país. Paz en su tumba", complementaron.

Carlos Batista Matos, que era denominado 'El hombre más caro de la televisión', trabajó como columnista en el periódico Última Hora y, además, fue una de las imágenes insignia del programa 'Con los Famosos'.