Revelan videos de hinchas de Millonarios saliendo descalzos de 'El Campín'

Luego de la protesta de los hinchas de Millonarios en el partido ante Unión Magdalena, se revelaron los videos de varios de ellos caminando descalzos por Bogotá.

Hinchas de Millonarios descalzos
FOTO: Captura de pantalla (@ContentJuan - ) | AFP

agosto 21 de 2025
11:50 a. m.
En la noche de este 20 de agosto, los hinchas de Millonarios llevaron a cabo una protesta en el estadio Nemesio Camacho 'El Campín'. Lanzaron sus zapatillas desde la tribuna, pidiéndole a jugadores y directivos que "se pongan en sus zapatos", considerando el mal momento del equipo.

Aunque la mayoría de los que participaron en esta protesta llevaron zapatos adicionales para lanzar al campo, algunos desprevenidos lo hicieron con los mismos que tenían puestos para asistir al escenario deportivo, por lo que tras finalizar el compromiso, les tocó irse descalzos.

Revelaron videos de hinchas de Millonarios caminando descalzos

En redes sociales, comenzaron a circular videos de las inmediaciones del estadio 'El Campín' de Bogotá, en donde se ve a los hinchas del cuadro 'embajador' caminando en medias por la calle. Esto demuestra que más de uno tuvo que unirse a la protesta de forma impensada.

Esta situación ha generado todo tipo de comentarios por parte de los seguidores del fútbol colombiano, que aunque reconocen que fue una protesta muy diferente a lo que se ve de forma habitual, también generó risas por lo que tuvieron que vivir estos hinchas.

La protesta de Millonarios y las reacciones a nivel mundial

Los videos e imágenes de zapatos cayendo desde la tribuna al terreno de juego del principal escenario deportivo de Bogotá se han vuelto virales en redes sociales y han llegado a diferentes medios deportivos a nivel mundial.

Diferentes publicaciones en España, Inglaterra y diferentes países de Latinoamérica han generado reacciones sobre la creatividad de los hinchas 'embajadores'.

