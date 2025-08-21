Revelan videos de hinchas de Millonarios saliendo descalzos de 'El Campín'

En la noche de este 20 de agosto, los hinchas de Millonarios llevaron a cabo una protesta en el estadio Nemesio Camacho 'El Campín'. Lanzaron sus zapatillas desde la tribuna, pidiéndole a jugadores y directivos que "se pongan en sus zapatos", considerando el mal momento del equipo.

RELACIONADO La sanción que podría tener Millonarios tras lanzamiento de zapatos al cancha del Campín

Aunque la mayoría de los que participaron en esta protesta llevaron zapatos adicionales para lanzar al campo, algunos desprevenidos lo hicieron con los mismos que tenían puestos para asistir al escenario deportivo, por lo que tras finalizar el compromiso, les tocó irse descalzos.

Revelaron videos de hinchas de Millonarios caminando descalzos

En redes sociales, comenzaron a circular videos de las inmediaciones del estadio 'El Campín' de Bogotá, en donde se ve a los hinchas del cuadro 'embajador' caminando en medias por la calle. Esto demuestra que más de uno tuvo que unirse a la protesta de forma impensada.

Esta situación ha generado todo tipo de comentarios por parte de los seguidores del fútbol colombiano, que aunque reconocen que fue una protesta muy diferente a lo que se ve de forma habitual, también generó risas por lo que tuvieron que vivir estos hinchas.

La protesta de Millonarios y las reacciones a nivel mundial

RELACIONADO Protesta de hinchas de Millonarios le da la vuelta al mundo

Los videos e imágenes de zapatos cayendo desde la tribuna al terreno de juego del principal escenario deportivo de Bogotá se han vuelto virales en redes sociales y han llegado a diferentes medios deportivos a nivel mundial.

Diferentes publicaciones en España, Inglaterra y diferentes países de Latinoamérica han generado reacciones sobre la creatividad de los hinchas 'embajadores'.