La sanción que podría tener Millonarios tras lanzamiento de zapatos al cancha del Campín

Millonarios no levanta cabeza en el segundo semestre de la liga colombiana. Este miércoles, el conjunto embajador cayó en su casa ante Unión Magdalena y agudizó su crisis.

Con un 1-2, el equipo bogotano sumó su quinta derrota en seis presentaciones que van de liga. Lo anterior llevó a sus hinchas a perder la paciencia y hacer una protesta simbólica que le ha dado la vuelta al mundo.

Durante los primeros minutos, luego del segundo gol de Magdalena, los hinchas de la tribuna lanzaron sus zapatos al terreno de juego, todo con el fin de hacerles entender a los jugadores que se "pusieran en los zapatos de ellos", que viven la crisis del equipo.

Millonarios podría enfrentar dura sanción por lanzamiento de zapatos

Tras la protesta de los hinchas, el partido se vio obligado a detenerse por alrededor de 25-30 minutos, incluso, los jugadores se tuvieron que desplazar a los camerinos para apaciguar los ánimos en las tribunas.

Ahora bien, esta protesta podría tener consecuencias para el club. De acuerdo a lo conocido, la sanción podría ir desde una multa económica, hasta el cierre parcial de la tribuna donde se realizó la protesta.

La sanción será evaluada por el Comité Disciplinario de la Dimayor y se daría a conocer en los próximos días en su habitual informe de resoluciones.

David González pagó los 'platos rotos'

Tras la derrota con el Unión, el técnico David González anunció que la directiva ya no contará más con él y que no será más el técnico a cargo del equipo azul.

“Decisiones en caliente, me enseñaron desde niño a tratar de no tomarlas. Pero de todas maneras ya he sido comunicado por parte del club que no continúo; la situación es insostenible y es entendible desde el punto de vista de nuestros directivos”, señaló.

“El entrenador es el que el que tiene que conseguir los resultados. Ahora comentaba a una de las personas que están siempre conmigo que, si en el primer partido contra La Equidad hubiéramos hecho el penalti y hubiéramos ganado, estoy convencidísimo de que el estadio hubiera sido otro”, agregó.

Por lo pronto, Millonarios se debe enfocar en el siguiente duelo de liga, el cual será este sábado ante el Junior de Barranquilla por la fecha ocho de la liga.