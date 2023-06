“No hay negociación alguna": Gareca niega contactos con América de Cali

De puertas para afuera, los resultados reflejaban un buen andar en América de Cali, pero puertas para adentro las cosas no irían tan bien como se pensaba. Si bien el 'escarlata' compitió para clasificar a la final y mostró un buen balance a lo largo de la temporada, eso no fue suficiente para los directivos y decidieron no darle continuidad al proyecto al mando de Alexandre Guimaraes.

Era un secreto a voces que se filtró hace semanas, pero que el sábado, luego de la última fecha de cuadrangulares, lo confirmó el propio entrenador. El objetivo era clasificar a la gran final, y de no hacerlo, debía empacar sus maletas y decirle adiós a los 'diablos' rojos'. El buen nivel individual y colectivo no fue suficiente para que la cúpula dirigencia se convenciera de renovarle el contrato al DT costarricense.

Ahora, Tulio Gómez y compañía centran sus esfuerzos en contratar un reemplazo idóneo y de garantías capaz de llevar a una nómina a la que le sobra calidad, a pelear títulos. Por eso, un ídolo de la casa fue pedido con fuerza por los hinchas para convertirse en el nuevo estratega.

¿Ricardo Gareca es opción en América de Cali"

No pasaron 24 horas desde que Ricardo Gareca presentó su renuncia en Vélez Sarsfield hace un par de semanas para que empezara a sonar en el país para dirigir a América. El 'tigre' fue campeón dos veces (1985 y 1986) de liga con el club en su etapa como jugador, ganándose el corazón de toda la hinchada.

Tras decir abiertamente en ese momento que no había tenido contactos con Tulio Gómez para asumir la dirección técnica del equipo ahora mismo, en los últimos días tomo fuerza el rumor de que ahora sí se habrían dado acercamientos entre las partes para llegar a un acuerdo.

Gareca descarta dirigir a América

Al consultar la situación, NoticiasRCN.com pudo confirmar que no se trata más que de eso, especulaciones. El propio Gareca le reveló a este portal que a pesar de la cercanía que tiene con el club por su pasado allí, "no hay negociación alguna con América" en estos momentos. Todo indica que las pretensiones salariales del DT y lo que puede pagar la institución, sería el principal impedimento que tendría 'la mechita' para entablar diálogos.

Además, Gareca no le cerró la puerta al América ni a ningún otro club o selección que quiera contar con sus servicios, pues a pesar de haber terminado su etapa en Vélez hace poco, aseguró que está "abierto a trabajar" ahora mismo. De hecho, en las últimas horas señalan desde Uruguay que el DT es un candidato fuerte a dirigir Peñarol tras la salida de Alfredo Arias.

