¿Cuál es el riesgo de morir en una maratón y cuáles son las principales causas?

El auge del running en Colombia y el mundo ha impulsado a miles de personas a inscribirse en competencias de larga distancia como maratones y medias maratones. Sin embargo, el incremento en la participación también ha traído consigo un mayor registro de emergencias médicas en este tipo de eventos.

Este domingo 28 de septiembre, durante la Carrera de las Rosas en Medellín, un hombre de 48 años perdió la vida pese a los esfuerzos inmediatos de los equipos de atención en salud. Este caso se suma al fallecimiento ocurrido en la pasada Media Maratón de Bogotá, donde otro corredor colapsó al llegar a la meta.

Lo que dicen los estudios internacionales

De acuerdo con un estudio publicado por News Medical, que analizó más de 29 millones de corredores en Estados Unidos entre 2010 y 2023, la incidencia de paro cardíaco durante maratones y medias maratones es de aproximadamente 0,60 por cada 100.000 participantes. Aunque el número es bajo, el informe advierte que cerca del 34 % de estos casos terminan en muerte, lo que convierte a este fenómeno en un riesgo real, aunque poco frecuente.

Los especialistas en medicina deportiva señalan que el riesgo es mayor en corredores mayores de 35 años con enfermedad coronaria no diagnosticada, mientras que en los menores de 35 años las muertes suelen estar asociadas a problemas congénitos, como la cardiomiopatía hipertrófica.

La prevención pasa por someterse a valoraciones médicas antes de iniciar un plan de entrenamiento exigente y adaptar el cuerpo de manera progresiva al esfuerzo.

Factores que incrementan el riesgo

Además de las condiciones cardiovasculares, existen otros factores que pueden desencadenar emergencias graves: la deshidratación y el golpe de calor son los más frecuentes en competencias con altas temperaturas y humedad. También se reporta que muchos casos de paro cardíaco ocurren hacia el final de la carrera o justo después de cruzar la meta, cuando el cuerpo ha alcanzado su mayor nivel de exigencia.

La fatiga extrema y el daño temporal al músculo cardíaco son otros elementos de alerta, especialmente en personas que no tienen una preparación adecuada. Expertos coinciden en que el entrenamiento debe incluir no solo la resistencia física, sino también un plan de hidratación y nutrición bien estructurado.

Conclusión: un riesgo bajo, pero no inexistente

Aunque las cifras indican que la probabilidad de morir corriendo una maratón es muy baja, no se debe ignorar. Los casos recientes en Medellín y Bogotá recuerdan la importancia de la prevención, la presencia de equipos médicos en las competencias y el uso de desfibriladores en puntos estratégicos del recorrido.

Con preparación, chequeos médicos y una organización adecuada, el riesgo puede reducirse al mínimo, permitiendo que el running siga siendo una actividad segura y saludable para la mayoría de los participantes.