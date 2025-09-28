CANAL RCN
Colombia

Una persona falleció durante la Carrera de las Rosas en Medellín: lo que se sabe

Desde la Fundación AlmaRosa emitieron un comunicado en el que explican qué pasó y lamentan lo ocurrido durante la carrera.

Noticias RCN

septiembre 28 de 2025
12:38 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 28 de septiembre se llevó a cabo una nueva jornada de la Carrera de las Rosas en Medellín, sin embargo, durante el recorrido se reportó una emergencia médica en la que una persona perdió la vida.

Mendigaban pidiendo productos que luego revendían: así operaba banda que explotaba niños en Medellín
RELACIONADO

Mendigaban pidiendo productos que luego revendían: así operaba banda que explotaba niños en Medellín

Según se conoció, el hecho tuvo lugar durante el recorrido de los 5K en la capital antioqueña.

“Con profundo dolor, la organización de la Carrera de las Rosas lamenta el fallecimiento de Carlos Enrique Restrepo, de 48 años, quien presentó una emergencia médica durante el recorrido de la distancia 5K”, se lee en un comunicado.

“No fue posible salvar su vida”: organización de Carrera de las Rosas

Los equipos médicos y de emergencia reaccionaron inmediatamente, al igual que las ambulancias dispuestas para el evento. El hombre fue trasladado hacia el Hospital General de Medellín, pero lamentablemente falleció.

“Hoy nos unimos al dolor de su familia y seres queridos, acompañándolos de corazón en este difícil momento. La salud, el cuidado y el bienestar de cada corredor han sido y seguirán siendo nuestra mayor prioridad en esta carrera que promueve la vida”, manifestó la Fundación AlmaRosa – Grupo JAO.

Desmantelan hotel de rumba clandestina en Medellín con piscinas y discoteca ilegal
RELACIONADO

Desmantelan hotel de rumba clandestina en Medellín con piscinas y discoteca ilegal

¿Qué es la Carrera de las Rosas?

El evento deportivo nació en 2016 con el objetivo de llevar un mensaje de esperanza a miles de mujeres. Fue creado por la Fundación AlmaRosa, con la iniciativa de Lina Hinestroza, su fundadora, sobreviviente de cáncer de mama.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abuso sexual

Profesor de artes habría abusado de hermanas desde que tenían 5 y 6 años: ahora irá a la cárcel

Conciertos

“Falta de información y documentación técnica suficiente”: Idiger sobre concierto de Kendrick Lamar

Chocó

Soldado murió en Chocó al activar una mina antipersona cuando protegía a la población local

Otras Noticias

Conciertos

¿Cómo será la devolución del dinero de las boletas por cancelación de Kendrick Lamar?

El concierto de Kendrick Lamar fue cancelado en la ciudad de Bogotá y la organizadora explicó cómo será devuelto el dinero de las boletas.

Egan Bernal

Egan Bernal y dos colombianos más abandonaron prueba élite del Mundial de Ciclismo

Egan Bernal se bajó de la bicicleta a falta de 85 kilómetros en la prueba elite del Mundial de Ciclismo.

Turismo

Existe un lugar en el mundo donde la gente casi siempre supera los 100 años ¿Dónde queda y cuál es su secreto?

Cuidado personal

Así ayuda la musicoterapia a reducir el estrés y la ansiedad, según expertos

Comercio electrónico

Trucos infalibles para encontrar productos con precios más económicos en SHEIN