Una persona falleció durante la Carrera de las Rosas en Medellín: lo que se sabe

Este 28 de septiembre se llevó a cabo una nueva jornada de la Carrera de las Rosas en Medellín, sin embargo, durante el recorrido se reportó una emergencia médica en la que una persona perdió la vida.

Según se conoció, el hecho tuvo lugar durante el recorrido de los 5K en la capital antioqueña.

“Con profundo dolor, la organización de la Carrera de las Rosas lamenta el fallecimiento de Carlos Enrique Restrepo, de 48 años, quien presentó una emergencia médica durante el recorrido de la distancia 5K”, se lee en un comunicado.

“No fue posible salvar su vida”: organización de Carrera de las Rosas

Los equipos médicos y de emergencia reaccionaron inmediatamente, al igual que las ambulancias dispuestas para el evento. El hombre fue trasladado hacia el Hospital General de Medellín, pero lamentablemente falleció.

“Hoy nos unimos al dolor de su familia y seres queridos, acompañándolos de corazón en este difícil momento. La salud, el cuidado y el bienestar de cada corredor han sido y seguirán siendo nuestra mayor prioridad en esta carrera que promueve la vida”, manifestó la Fundación AlmaRosa – Grupo JAO.

RELACIONADO Desmantelan hotel de rumba clandestina en Medellín con piscinas y discoteca ilegal

¿Qué es la Carrera de las Rosas?

El evento deportivo nació en 2016 con el objetivo de llevar un mensaje de esperanza a miles de mujeres. Fue creado por la Fundación AlmaRosa, con la iniciativa de Lina Hinestroza, su fundadora, sobreviviente de cáncer de mama.