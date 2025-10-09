Las dos figuras de la Selección Colombia que brillaron y se metieron en el once ideal de las eliminatorias

La Selección Colombia cerró con broche de oro este martes su participación en la eliminatoria rumbo al Mundial de 2026 tras vencer de manera contundente a Venezuela por 6-3.

Gracias a sus dos últimos resultados, la tricolor se ubicó en la tercera casilla de la eliminatoria y consiguió el tiquete a la cita orbital por séptima vez en la historia.

Ahora, durante la eliminatoria, la tricolor tuvo puntos altos con sus grandes actuaciones. Es, precisamente, que la Conmebol, máximo en Sudamérica, dio conocer el once ideal y allí dos jugadores se destacaron.

Colombianos en el XI ideal de la eliminatoria

La Selección Colombia tiene motivos para celebrar, con la destacada inclusión de James Rodríguez y Luis Díaz en el once ideal de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, según las calificaciones del prestigioso portal especializado Sofascore.

Esta distinción, que subraya el notable rendimiento de ambos jugadores, no solo reconoce su talento individual, sino que también resalta el buen momento que vive el equipo nacional, que cerró su participación en esta fase pre-mundialista con una contundente victoria 3-6 sobre Venezuela.

El reconocimiento a James Rodríguez es particularmente significativo. El talentoso mediocampista, que ha demostrado una notable madurez y liderazgo en el campo, logró un impresionante promedio de calificación de 7,66. Esta cifra lo posiciona como el segundo jugador con mejor desempeño en toda la eliminatoria, solo superado por la estrella argentina Lionel Messi, quien obtuvo un promedio de 7,98.

La contribución de James no se limita únicamente a su promedio; su papel como generador de juego fue fundamental, culminando en un total de siete asistencias, un logro que lo consolida como un pilar indiscutible en el esquema táctico de la selección.

Por su parte, Luis Díaz, el dinámico y veloz extremo del Liverpool, también recibió un merecido reconocimiento. Con una calificación promedio de 7,26, Díaz se estableció como uno de los atacantes más peligrosos de las eliminatorias. Su velocidad, habilidad para el regate y su olfato goleador lo convirtieron en una pesadilla para los defensores adversarios.

La dupla que conforma con James Rodríguez ha sido la principal arma ofensiva de la Selección Colombia, combinando la creatividad y el pase preciso del mediocampista con la explosividad y el desborde del extremo.