Cinematográfica presentación de Rodrigo Ureña en Millonarios: así oficializaron al 'pitbull'

La espera terminó para Millonarios. En un movimiento estratégico en el mercado de fichajes para el 2026, el 'embajador' hizo oficial la contratación del mediocampista chileno Rodrigo Ureña.

Tras superar con éxito las pruebas médicas y estampar su firma en un contrato que lo vincula al club por los próximos dos años, el exjugador de Universitario de Deportes se pone a las órdenes del cuerpo técnico de Hernán Torres para aportar jerarquía a la zona medular.

La presentación no fue un simple comunicado. Fiel a su estilo con los refuerzos de alto perfil, el equipo capitalino lanzó un video cinematográfico que rápidamente se volvió viral, confirmando que Ureña llega con el rótulo de fichaje estelar para la temporada 2026.

Así presentó Millonarios a Rodrigo Ureña

Millonarios realizó un video emotivo para presentar a su nuevo jugador top. A través de una pieza audiovisual que recorre la majestuosidad de la naturaleza y los paisajes chilenos, Ureña narra en voz en off su orgullo por sus raíces y la ilusión que le genera este nuevo reto.

Rodrigo, nacido en Conchalí, cuenta con un palmarés exitoso tras su paso por gigantes como Universidad de Chile en donde fue tricampeón y tuvo buena campaña con América de Cali.

Su experiencia en torneos internacionales y su reciente éxito en el fútbol peruano lo posicionan como el equilibrio táctico que Millonarios buscaba para potenciar su primera línea de volantes.

¿Qué le aportará Rodrigo Ureña a Millonarios?

Con 32 años, Ureña llega en la plenitud de su carrera. Se destaca por una lectura de juego privilegiada y una capacidad de recuperación extraordinaria.

Su llegada promete dotar al mediocampo de solidez, dinamismo y liderazgo, características vitales para afrontar la Liga BetPlay y el primer reto contra Atlético Nacional en Copa Sudamericana.

El "Pitbull", como es conocido por su entrega total y caracter, ya se alista para debutar en el gramado de El Campín. Con este fichaje, Millonarios envía un mensaje claro de competitividad, asegurando a un jugador con "ADN de campeón" que buscará escribir su propia historia dorada en Bogotá.