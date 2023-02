"Dios nos dio a Edson y Edson nos dio a Pelé": emotivo mensaje a 'O Rei' en los The Best

El contexto de la gala de los premios The Best de Fifa a lo mejor del 2022 en el fútbol daba para ser una de las más emotivas de los últimos años. Por un lado, el Mundial de Catar a final de año avecinaba un huracán de triunfos para Argentina en los premios individuales, pero el sentimentalismo estaba enmarcado por la ausencia del Rey de este deporte: Pelé.

Hace dos meses que el astro brasilero falleció en una clínica de Sao Paulo, por lo que fue el gran homenajeado en el evento. El inicio trajo escenas sensibles, pero lejos de tristeza y más bien con nostalgia por un emotivo recuerdo a Pelé.

Fifa proyectó un video con los mejores recuerdos del '10', mostrando algunas frases y mejores jugadas durante su carrera como futbolista. Aparte de eso, algunas personalidades tuvieron intervenciones que le puso la piel de gallina a todos los amantes del fútbol, en especial por las palabras de Ronaldo Nazario y de Marcia Aoki, esposa del fallecido futbolista.

El exdelantero dejó un mensaje poderoso recordando el legado de Pelé en el mundo más allá del fútbol, pues marcó un antes y un después en el deporte en un momento en el que los negros eran menospreciados por la sociedad y el supo ser el mejor del planeta y ganarse el amor y admiración a donde sea que fuera.

"Cuando jugaba, el mundo era un lugar aún más racista de lo que es hoy. Él, un atleta negro, se convirtió en el rey del deporte más popular del planeta. Demostró que los negros pueden ser mejores, pueden tener más éxito y pueden vencer el racismo. Esa lucha todavía no acabó y todos recuerdan su ejemplo para combatir los prejuicios", dijo Ronaldo.

"ME LEMBRO DELE COMO UM AMIGO QUERIDO"



Ronaldo Fenômeno faz discurso EMOCIONANTE sobre Pelé no FIFA The Best. O ex-jogador falou sobre a carreira do Rei e, inclusive, sobre o racismo que Edson enfrentou ao longo da vida. pic.twitter.com/dQue4rNePp