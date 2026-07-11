¿En qué se diferencia el proyecto del Centro Democrático con la ley de rescate del Gobierno?

El Centro Democrático presentó un borrador alternativo a la ley de rescate fiscal propuesta por el Gobierno Nacional, estableciendo diferencias clave en materia tributaria y en el alcance de la reducción del Estado.

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El documento, elaborado tras consultar expertos y gremios de diversos sectores, busca lograr un Estado reducido con mayor inversión privada y avance social.

La propuesta del Centro Democrático

Ambas iniciativas comparten el objetivo de generar austeridad y recorte económico para proteger el futuro financiero. Sin embargo, las diferencias se evidencian en los productos afectados tributariamente y en la profundidad de la reestructuración estatal que cada propuesta contempla.

El proyecto gubernamental plantea ampliar la base de productos gravados con IVA y llevar al 19 % bienes que actualmente tienen tratamientos especiales, incluyendo el café. También propone eliminar la tarifa diferencial del 5% para varios productos.

El Centro Democrático cuestiona estos incrementos y solicita proteger productos de la canasta familiar y sectores como el cafetero, que agrupa aproximadamente 500.000 familias colombianas.

Similitudes y diferencias

“Lo que le hemos solicitado al Gobierno Nacional en ese planteamiento, en ese documento, es buscar nuevas fuentes, otras alternativas de financiación que no toquen necesariamente suministros de alimentos o que tengan que ver con la cadena productiva del sector agrícola en Colombia”, explicó el senador Hernán Cadavid.

En cuanto al tamaño del Estado, ambos proyectos plantean reducir el gasto público, pero con alcances distintos. El Centro Democrático propone eliminar o fusionar más de 200 entidades que considera innecesarias o con funciones duplicadas.

“Hoy Colombia tiene 19 ministerios. Hay propuestas que indican poder llegar a 10, a 11, otros inclusive menos. Pero debe haber una reducción sustancial”, señaló Cadavid.

El Gobierno, por su parte, incluyó facultades extraordinarias por seis meses para suprimir, fusionar o reestructurar entidades públicas, además de medidas para reducir gastos de contratación y funcionamiento. Sin embargo, su proyecto no establece una meta expresa de eliminar 200 entidades.

Existen coincidencias entre ambas propuestas en la venta de activos públicos y la necesidad de recuperar recursos de carteras tributarias. El Centro Democrático va más allá y propone estudiar la venta de una participación adicional del Estado en Ecopetrol.

Las dos iniciativas comparten el objetivo de ajustar las finanzas del país, pero se distancian en quiénes deben asumir el costo tributario y hasta dónde debe llegar la reducción del aparato estatal.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.