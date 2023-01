¿Qué dijo? DT del Al-Nassr comparó a Cristiano Ronaldo con Pelé

La llegada de Cristiano Ronaldo al club saudita Al Nassr es algo "estupendo" para el equipo y el país, estima su nuevo entrenador, Rudi Garcia. "Se parece un poco a la llegada de Pelé" a Nueva York en 1975, cuando a los 34 años pasó a jugar en el campeonato norteamericano.

De visita al campamento del Rally Dakar, que se disputa en Arabia Saudita hasta el 15 de enero, Rudi Garcia indicó a la prensa francesa que el atacante portugués de 37 años estaba "bien físicamente" y que "se ha integrado en el grupo" ya desde los primeros instantes.

Pregunta: ¿Qué supone para usted acoger a una estrella como Cristiano Ronaldo en su equipo?

Repuesta: "Es estupendo. Estupendo para nosotros, para el Al Nassr. También para Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo es más que un jugador. Es uno de los mejores jugadores del mundo, cinco veces Balón de Oro. Creo que para el desarrollo de Arabia Saudita y de Oriente Medio es muy, muy importante. Por otra parte, si hoy el Dakar está aquí es porque en desarrollo deportivo y cultural se trata de un país que hace mucho. Si puedo hacer una comparación sobre el caso de Cristiano, creo que se parece un poco a la llegada de Pelé a la MLS (campeonato norteamericano, que con el tiempo se convertiría en la Major League Soccer) de la época, especialmente por el desarrollo del fútbol, del deporte y de la cultura en Arabia Saudita. Es una locura cómo ha dirigido los focos a nuestro club. Ahora todo el mundo sabe dónde está nuestro club en todo el mundo. Creo que hemos debido pasar de 800.000 a 10 millones (de followers) en unas horas, en unos días, gracias a la llegada de Cristiano".

P: ¿Con qué ánimo está él?

R: "Está bien físicamente, no dudábamos de eso. Como pienso a menudo, los campeones más grandes son los más fáciles de dirigir. Se ha fusionado con el grupo. Le hemos visto bromear y reír con sus nuevos compañeros. Estaba con nosotros para el último partido, aunque no pudiera jugar. Estaba en el vestuario. Se alegró con nuestro gol. Está a fondo con el equipo. Tiene ganas de que ganemos, él es un ganador. Va a tirar de todo el equipo en ese aspecto".

P: ¿Cuándo jugará? ¿Será con el París Saint-Germain el 19 de enero?

R: "No será en el próximo partido ante el Al Shabab (el 14 de enero), que es un gran partido, ya que seguirá suspendido. Será contra Al Ettifaq, en nuestra casa, el 22 de enero. (El partido ante el PSG el 19 de enero) no será con la camiseta del Al Nassr, será un mezcla entre Al Hilal y Al Nassr. Yo, como entrenador del Al Nassr, no puedo estar contento con ese partido. Para el desarrollo, ver al PSG, ver a los grandes jugadores del equipo de París, efectivamente es algo bueno. Pero tenemos un partido de liga tres días después. Aunque no es muy grave, lo principal es que eso demuestra hasta qué punto Arabia Saudita está volcada en el deporte y en el fútbol. Lo único que deseo para Cristiano Ronaldo es que recupere el placer de jugar y la sonrisa porque en los últimos meses, entre el Manchester (United), la selección nacional (Portugal) y luego en el plano privado no ha tenido momentos fáciles. Si recupera el placer de jugar ya habremos alcanzado un objetivo".