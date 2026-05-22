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El dólar tocó precio no visto hace más de dos semanas: así abrió hoy 22 de mayo de 2026

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 22 de mayo de 2026.

Foto: diseñada por Magnific.

Nicolás Forero

mayo 22 de 2026
08:28 a. m.
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El precio del dólar, de acuerdo con el monitoreo del Banco de la República de Colombia, abrió este 22 de mayo de 2026 en 3.685,00 pesos.

Mientras tanto, la Tasa Representativa del Mercado alcanzó los 3.701,37 pesos, descendió 29.12 pesos respecto a la del día anterior (21 de mayo de 2026) y alcanzó su nivel más bajo en aproximadamente dos semanas.

El dólar volvió a bajar al cierre de este 21 de mayo y tocó su nivel más bajo en días
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La última TRM similar había sido la del lunes 4 de mayo de 2026, cuando quedó exactamente en 3.637,51 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 22 de mayo de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado del dólar, en comparación con el viernes de la semana pasada (15 de mayo de 2026), tuvo una disminución de 83.33 pesos.

Además, haciendo el balance con el mismo día, pero de hace un año (22 de mayo de 2025), el descenso fue de 468.1 pesos, que representan el 11.23 %.

Analizando la TRM del inicio del 2026, la divisa estadounidense bajó un 1.48 % al perder 55.71 pesos.

Pero, tomando como referencia el mismo del mes anterior (22 de abril de 2026), se detectó un incremento de 125.32 pesos y el 3.5 %.

Precio del dólar en Colombia: así se están comprando y vendiendo en las casas de cambio

En las primeras horas de este viernes 22 de mayo de 2026, se han detectado las siguientes tarifas en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

El precio del dólar tocó mínimo no visto hace más de una semana: así abrió hoy 21 de mayo de 2026
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  • Bogotá: 3.680 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.740 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.630 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.760 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.620 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.740 pesos para que los vendan.

 

 

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