La fuerte y drástica sanción para Alfredo Morelos por simular penal frente a Chicó

El delantero de Atlético Nacional, Alfredo Morelos, fue protagonista de una de las noticias más comentadas del fútbol colombiano en las últimas horas. El Comité Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó una fuerte sanción económica y deportiva contra el atacante tras comprobar que simuló una falta dentro del área en el partido frente a Boyacá Chicó, acción que derivó en un penalti con el que los verdolagas empataron 1-1 en el último minuto de juego por la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2025.

El episodio generó una ola de críticas desde distintos sectores del fútbol colombiano, sobre todo luego de que el propio jugador reconociera que se dejó caer intencionalmente. “Sentí el contacto y me tiré, uno tiene que ser inteligente en esas jugadas”, declaró el atacante guajiro al salir del estadio La Independencia de Tunja, palabras que no pasaron desapercibidas para las autoridades disciplinarias.

El Comité Disciplinario actuó con firmeza

Tras revisar las imágenes y tener en cuenta las declaraciones del futbolista, el Comité Disciplinario de la FCF determinó sancionar a Morelos con dos semanas de suspensión y una multa de 60 salarios mínimos legales vigentes, lo que equivale a cerca de $85.410.000 pesos colombianos.

En el comunicado oficial, se especificó que el delantero incurrió en la infracción descrita en el literal F del artículo 64 del Código Disciplinario Único (CDU), que castiga a los jugadores que “actúen con la intención de causar una decisión incorrecta de un oficial de partido o contribuir en un error de juicio”.

Bajas sensibles para Nacional en el tramo decisivo

Con esta sanción, Alfredo Morelos se perderá aproximadamente cuatro partidos con Atlético Nacional, justo en una etapa crucial en la que el equipo paisa lucha por asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales.

La ausencia del atacante —uno de los más experimentados del plantel— supone un golpe significativo para el conjunto dirigido por Diego Arias, que deberá buscar alternativas en ofensiva mientras su goleador cumple con la sanción impuesta.

La decisión del Comité también marca un precedente importante en el fútbol colombiano, dejando en claro que la simulación y el engaño en el terreno de juego no serán tolerados, en un esfuerzo por preservar el juego limpio y la integridad del deporte.