La sanción que pagaría Alfredo Morelos por “tirarse” contra Boyacá Chicó

La Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) decidió abrir una investigación formal contra Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional, tras la polémica acción ocurrida en el compromiso frente a Boyacá Chicó, correspondiente a una de las fechas más recientes de la Liga BetPlay Dimayor.

El hecho se originó cuando el atacante cayó dentro del área rival luego de un ligero contacto con un defensor, situación que llevó al árbitro VAR, Nicolás Gallo, a intervenir y sugerir la revisión de la jugada al juez central. Tras la revisión, se sancionó penalti a favor del conjunto verdolaga, decisión que desató una fuerte controversia.

Las imágenes de la transmisión evidenciaron que el delantero magnificó el contacto con su marcador, generando dudas sobre la veracidad de la falta. Las críticas aumentaron después de que el propio Morelos reconociera públicamente que se dejó caer para buscar el penal. Estas declaraciones encendieron las alarmas en la FCF, que de inmediato decidió abrir un expediente disciplinario para analizar el comportamiento del futbolista.

Las declaraciones que desataron la polémica

En zona mixta, el delantero antioqueño explicó su versión de los hechos:

“Ya tenía la posición ganada. El defensor sabe por qué yo hablo con él y le digo: ‘Ya te gané la posición y me agarras’. Obviamente, yo siento el contacto y me tiro”, afirmó el jugador, en una declaración que terminó complicando su situación.

Estas palabras fueron interpretadas como una admisión de simulación, lo que podría derivar en una sanción ejemplar. Según el artículo 64 del Código Disciplinario Único, un jugador puede recibir una suspensión de dos semanas a tres meses y una multa de sesenta (60) a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si se demuestra que actuó con la intención de inducir al árbitro a una decisión errónea.

Posibles consecuencias y debate en el fútbol colombiano

La apertura de la investigación reaviva el debate sobre la ética en el fútbol profesional colombiano y el uso del VAR como herramienta de justicia deportiva. Mientras algunos sectores defienden que el sistema cumplió su función al revisar la jugada, otros sostienen que la honestidad del jugador también debe ser sancionada cuando se busca engañar al árbitro.

Por ahora, Atlético Nacional no ha emitido un comunicado oficial, aunque se espera que el club brinde apoyo legal al atacante mientras avanza el proceso. De confirmarse la falta, Alfredo Morelos podría perderse varios compromisos clave de la Liga, lo que supondría un golpe sensible para el equipo antioqueño en la recta final del campeonato.