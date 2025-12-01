Santa Fe pasó penas en El Campín y sufrió dura derrota ante Llaneros: vea los goles del 1-3

Independiente Santa Fe volvió a pasar penas ante a su gente. En esta oportunidad, los cardenales cayeron de manera estrepitosa ante Llaneros y complicaron su estadía entre los ocho mejores del torneo clausura.

El equipo de Villavicencio se impuso por un marcador de 1-3 y escaló varias posiciones en la tabla, apretando las acciones de cara al cierre del todos contra todos.

Los goles fueron obra de Francisco Meza, Luis Miranda y Carlos Barreiro para los visitantes. Para Santa Fe marcó Cristian Mafla.

Santa Fe 1 Llaneros 3: vea los goles

El duelo que disputó este domingo desde las 2 de la tarde, inicio con un sorpresivo planteamiento de Llaneros, equipo que se fue arriba en el marcador sobre el minuto 29.

Tras un cobro de costado por parte de Urueña, el defensor Francisco Meza ganó en el cabezazo y dejó sin posibilidad alguna al portero Weimar Asprilla y así poner el 0-1 parcial.

El equipo cardenal despertó sobre el cierre de la primera parte e igualó el rubro con un gol de Mafla. Tras un lanzamiento de media distancia, el defensor desvió el esférico y descontroló la portería visitante.

Pero la alegría y el ímpetu de Santa Fe no duró mucho. Tras el empate, Llaneros nuevamente sorprendió y se fue adelante con gol de Miranda, quien sacó una diferencia ante sus rivales y definió de manera excelsa ante la salida del portero santafereño.

Para la segunda parte, Santa Fe intentó ponerse nuevamente en igualdad de condiciones, pero se encontró con la figura del portero llanero.

Con el cardenal jugado en ataque, el visitante aprovechó para ampliar su ventaja. Tras un centro que quedó merodeando en el área, Carlos Barreiro sacó un remate que dejó congelado a Asprilla y así decretar el 1-3 definitivo.

¿Cómo quedó Santa Fe y Llaneros en la tabla de posiciones de la liga?

Con este triunfo del cuadro llanero, este quedó en la séptima casilla con 22 puntos, superando a Santa Fe que quedó octavo con 20 puntos y cerca de perder la posición de los ocho mejores.