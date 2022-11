¿Final del reinado de Julio X?: un DT habló sobre supuesto interés del Junior

Junior de Barranquilla suma un punto tras tres encuentros disputados en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2022-II y siendo el último del Grupo A.

La derrota en la final de la Copa contra Millonarios y ahora con el mal desempeño del equipo, Julio Comesaña, que llegó a ‘salvar’ al Junior, luego del paso del argentino Juan Cruz Real, podría nuevamente terminar su reinando en el cuadro ‘Tiburón’, su décima etapa.

Leonel Álvarez, técnico de Águilas Doradas, líder sólido del Grupo B, habló sobre los rumores que lo vinculan con una posible llegar al Junior para el 2023.

En entrevista con Caracol Radio, el técnico no esquivó la pregunta y respondió lo siguiente:

"Yo no he tenido ninguna llamada. A lo mejor, pero yo desconozco cualquier acercamiento de cualquier equipo. Sí suena uno, antes de estar en Águilas Doradas He sonado para varios sin tener equipos, como Medellín Nacional y Junior"

Además, Leonel Álvarez afirmó que "parezco la novia de todo mundo en ese tiempo y resulta que venían hinchas y me felicitaban, pero resulta que yo no he tenido ninguna conversación. Es más, me conocen tanto, que yo ni siquiera contesto el teléfono para esos temas y tampoco conversaría, porque yo tengo un representante y él se encarga de eso. Yo desconozco, pero puede que hayan hablado, no sé. Los directivos del Junior también son muy profesionales".

Leonel Álvarez y su presente en Águilas Doradas

Timonel del conjunto antioqueño, Leonel Álvarez no quiere distraerse en otros temas y por esa razón, el técnico habló sobre el presente de su Águilas Doradas y el sueño de ser campeones de la Liga BetPlay 2022-II.

"La ciudad debe sentirse feliz con el equipo que tiene, con los resultados que se han logrado. Queremos darle más buenas noticias a Rionegro, como clasificar a la final y ser campeones. Todavía falta y hay que tener humildad para recorrer el camino, más cortico para nosotros, y que hace que sea más difícil"