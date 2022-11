Santa Fe no pudo vencer a Junior y Millonarios tiene la chance de ser líder

Independiente Santa Fe empató sin goles ante Junior de Barranquilla y llegó a cinco puntos en el Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, del que podría ser líder Millonarios si este lunes derrota al Deportivo Pereira.

El equipo cardenal contó con opciones de gol, pero no pudo anotar y le entregó a su clásico rival la oportunidad de treparse a la cima del cuadrangular, pues el conjunto albiazul tiene cuatro unidades y, si triunfa, llegaría a siete.

Santa Fe jugó sin Carlos Moreno desde el minuto 77, pues se fue expulsado por una falta sobre un jugador del cuadro barranquillero, que con apenas un punto es último del grupo. En la próxima jornada volverán a enfrentarse. Ahora será en la capital del Atlántico.

En los últimos minutos del compromiso de este domingo, Yesus Cabrera anotó un tanto, pero fue anulado por un fuera de lugar del atacante Carlos Bacca. Fue 0-0 definitivo y ambos sueñan con clasificar a la final. El próximo miércoles, duelo clave.

Cabe recordar que Santa Fe y Millonarios están en el mismo grupo y Carlos Sánchez había dicho sobre el cuadro albiazul que “se decía que la Liga le quedaba pequeña y luego terminó en aprietos para clasificarse. El fútbol es muy cambiante”.

“El profe Arias es un gran orador, habla siempre de sus experiencias. Tiene una gran virtud: no se calla, no se guarda nada. Dice que en su vida se calló muchas veces y ahora decidió no callarse. Te dice de frente cuando estás bien, cuando estás mal. Es una persona leal, fiel a su convicción. Es muy flexible, da cabida a sus jugadores, que puedan dar el punto de vista y llegar a la conclusión de qué es lo mejor para el equipo”, había mencionado Sánchez sobre su entrenador.