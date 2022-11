Carlos Sánchez no tuvo compasión y le tiró fuerte dardo a Millonarios

El momento que vive Independiente Santa Fe en la actualidad es bastante bueno, pues luego de varias críticas y comentarios negativos sobre el equipo de Alfredo Arias, el león se supo reponer y terminó como líder del todos contra todos en el fútbol colombiano y en los cuadrangulares finales se encuentra como líder del grupo A, acercándose cada vez más a una eventual final en el rentado nacional.

Pues en medio de ese gran momento deportivo que vive el cuadro ‘cardenal’, se ha dado a conocer la clave que tiene el equipo bogotano para ser uno de los candidatos para quedarse con el título y recuperar una esencia en el terreno de juego.

En conversaciones con el diario El Tiempo, Carlos Sánchez, jugador referente de Santa Fe, reveló la clave que tiene el león para tener un proceso con éxito y que a pesar de los malos comentarios ha sabido salir de la crisis y demostrar con fútbol que puede pelear el título en Colombia.

“De Santa Fe se dicen muchas cosas, pero nos blindamos de eso, creemos en nuestro trabajo, en el mensaje del profe, estamos compenetrados. Nuestra idea es seguir así, que la gente piense lo que quiera, seguiremos dando todo lo que tenemos y que los resultados sean los que se deban dar”, afirmó el volante cardenal.

De igual forma, habló sobre el trabajo que ha realizado el uruguayo Alfredo Arias, afirmando que es un entrenador que cree mucho en sus jugadores y que confía en su idea de juego, la cual le ha dado resultado en los últimos tiempos.

“El profe Arias es un gran orador, habla siempre de sus experiencias. Tiene una gran virtud: no se calla, no se guarda nada. Dice que en su vida se calló muchas veces y ahora decidió no callarse. Te dice de frente cuando estás bien, cuando estás mal. Es una persona leal, fiel a su convicción. Es muy flexible, da cabida a sus jugadores, que puedan dar el punto de vista y llegar a la conclusión de qué es lo mejor para el equipo", agregó el exjugador de la Selección Colombia.

Dardo a Millonarios en plenos cuadrangulares

En medio de la entrevista con el diario en mención, el jugador de Independiente Santa Fe afirmó que el juego frente a Millonarios fue un gran empujón anímico para la plantilla y que les dio más confianza para encarar la parte final del segundo semestre del fútbol colombiano.

“No te voy a mentir: fue un partido que anímicamente nos hizo sentir muchas cosas. Veníamos de varios partidos que no le podíamos ganar a Millonarios, y por la forma como se dio, nos dio ese plus de confianza, de creer que sí estamos para dar la pelea, para luchar", añadió Carlos Sánchez

Por último, se refirió al nivel del fútbol colombiano, asegurando que es muy cambiante, pues, puso de ejemplo la situación que vivió Millonarios para poder clasificar al grupo de los ocho.

“De Millonarios se decía que la Liga le quedaba pequeña y luego terminó en aprietos para clasificarse. El fútbol es muy cambiante”, finalizó el jugador cardenal.

