El histórico récord que logró Hugo Rodallega con Santa Fe tras gol al Medellín

Independiente Santa Felogró rescatar un empate en su visita al Atanasio Girardot frente a Independiente Medellín, en un partido correspondiente a la fecha 16 de la Liga BetPlay 2025-I.

Aunque el marcador final fue 1-1, el duelo dejó un hecho para la historia del club bogotano, pues Hugo Rodallega rompió un récord que lo consolida como una leyenda viva del ‘León’.

El gol que le dio un nuevo récord a Rodallega

El experimentado delantero marcó al minuto 28, adelantando a Santa Fe en el marcador antes del empate del DIM por intermedio de Francisco Fydriszewski al 50’.

Pero más allá del resultado, el tanto de Rodallega significó mucho más, pues con 40 años y 87 días, el vallecaucano se convirtió en el anotador más longevo en la historia del club cardenal, según confirmó el estadígrafo Carlos Forero.

De esta forma, superó la marca que ostentaba Andrés Pérez, quien había anotado con 40 años y 66 días. El registro consolida a Rodallega como un referente de longevidad, disciplina y vigencia en el fútbol profesional colombiano.

Santa Fe sigue en la pelea por los ocho

El empate dejó a Santa Fe con 22 puntos, en la octava posición de la tabla, manteniendo vivas sus aspiraciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales.

Mientras tanto, el DIM conserva el liderato con 31 unidades. El próximo reto para los dirigidos por Francisco López será en Bogotá, donde oficiarán como local enfrentando a Millonarios en la fecha 17.