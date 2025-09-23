Santa Fe confirmó el futuro de Jorge Bava por medio de una rueda de prensa
Por medio de una rueda de prensa, Santa Fe anunció el futuro de Jorge Bava, DT que tiene oferta de Cerro Porteño de Paraguay.
08:38 a. m.
Este miércoles 23 de septiembre, Independiente Santa Fe citó a una rueda de prensa en la sede administrativa para hablar sobre el futuro de Jorge Bava, entrenador uruguayo de 44 años.
Bava, cabe recordar, hace menos de tres meses le dio el título a Independiente Santa Fe, la tan anhelada décima estrella, ante Independiente Medellín.
Jorge Bava llegó a mitad del primer semestre del 2025, como reemplazo de Pablo Peirano. El uruguayo llegó luego de hacer una mala campaña en León de México, pero con un palmarés importante, pues había conseguido cinco títulos con Liverpool en Uruguay.
Se define el futuro de Jorge Bava
En el segundo semestre del año, los resultados no han sido los mejores, pues tiene a Santa Fe fuera del grupo de los ocho con 17 puntos, producto de cuatro victorias, cinco empates y tres derrotas. Además jugará los cuartos de final de Copa BetPlay ante DIM.
Jorge Bava tiene oferta de Cerro Porteño de Paraguay, equipo que pagaría una cláusula de salida de alrededor de 200 mil dólares, según lo informado por el periodista César Luis Merlo.
Rueda de prensa de Santa Fe: salida de Jorge Bava
Eduardo Méndez, presidente del club, habló ante los medios de comunicación:
"Nosotros hicimos un comunicado muy sencillo donde decíamos que el DT tiene un contrato hasta diciembre", inició.
Y agregó que "el día de hoy se acaba de ir el profesor Bava con su maleta para Medellín. No hay acuerdo firmado con otro equipo. Estamos pensando en la Libertadores y tratando de buscar equipo para representar al país el otro año".
Sobre la oferta de Cerro Porteño dijo que "Si es cierto que llegó una oferta de Cerro Porteño y le manifestó al club que su prioridad es Santa Fe y por lo tanto, nos reunimos hoy desde tempranas horas y acordamos que nos vamos a sentar, a revisar la oferta y miraremos cual será su futuro".
"No es verdad que es un hecho que se va a Cerro Porteño", concluyó Eduardo Méndez.