CANAL RCN
Deportes Video

Santa Fe confirmó el futuro de Jorge Bava por medio de una rueda de prensa

Por medio de una rueda de prensa, Santa Fe anunció el futuro de Jorge Bava, DT que tiene oferta de Cerro Porteño de Paraguay.

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
08:38 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este miércoles 23 de septiembre, Independiente Santa Fe citó a una rueda de prensa en la sede administrativa para hablar sobre el futuro de Jorge Bava, entrenador uruguayo de 44 años.

Santa Fe rescató un empate agónico ante Pasto en la Liga BetPlay: vea los goles
RELACIONADO

Santa Fe rescató un empate agónico ante Pasto en la Liga BetPlay: vea los goles

Bava, cabe recordar, hace menos de tres meses le dio el título a Independiente Santa Fe, la tan anhelada décima estrella, ante Independiente Medellín.

Jorge Bava llegó a mitad del primer semestre del 2025, como reemplazo de Pablo Peirano. El uruguayo llegó luego de hacer una mala campaña en León de México, pero con un palmarés importante, pues había conseguido cinco títulos con Liverpool en Uruguay.

Se define el futuro de Jorge Bava

En el segundo semestre del año, los resultados no han sido los mejores, pues tiene a Santa Fe fuera del grupo de los ocho con 17 puntos, producto de cuatro victorias, cinco empates y tres derrotas. Además jugará los cuartos de final de Copa BetPlay ante DIM.

Santa Fe fue contundente ante Unión Magdalena y vuelve a meterse entre los ocho primeros
RELACIONADO

Santa Fe fue contundente ante Unión Magdalena y vuelve a meterse entre los ocho primeros

Jorge Bava tiene oferta de Cerro Porteño de Paraguay, equipo que pagaría una cláusula de salida de alrededor de 200 mil dólares, según lo informado por el periodista César Luis Merlo.

Rueda de prensa de Santa Fe: salida de Jorge Bava

Eduardo Méndez, presidente del club, habló ante los medios de comunicación:

"Nosotros hicimos un comunicado muy sencillo donde decíamos que el DT tiene un contrato hasta diciembre", inició.

Y agregó que "el día de hoy se acaba de ir el profesor Bava con su maleta para Medellín. No hay acuerdo firmado con otro equipo. Estamos pensando en la Libertadores y tratando de buscar equipo para representar al país el otro año".

Sobre la oferta de Cerro Porteño dijo que "Si es cierto que llegó una oferta de Cerro Porteño y le manifestó al club que su prioridad es Santa Fe y por lo tanto, nos reunimos hoy desde tempranas horas y acordamos que nos vamos a sentar, a revisar la oferta y miraremos cual será su futuro".

"No es verdad que es un hecho que se va a Cerro Porteño", concluyó Eduardo Méndez.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Balón de Oro

Padre de Lamine Yamal estalla tras el Balón de Oro: “Aquí ha pasado algo raro”

Luis Díaz

Luis Díaz, el "más parecido a Messi" según Alexis Mac Allister

Deportivo Cali

Benjamín Romero aparece con los nuevos dueños del Deportivo Cali: revelaron su función

Otras Noticias

Dólar

Precio del dólar hoy 23 de septiembre: ¡Cayó al nivel más bajo en más de un año!

Conozca cómo abrió el precio del dólar en Colombia este 23 de septiembre y por qué genera preocupación en los mercados.

Viral

Murió reconocida influencer a sus 27 años tras luchar contra el cáncer: esto se sabe

Patricia Keller enfrentaba desde hacía más de un año un rabdomiosarcoma. Su fallecimiento desconsoló a su familia, seres queridos y seguidores.

Manizales

Capturan a tres hombres señalados de millonario hurto en Manizales

Artistas

Esta fue la desgarradora reacción de Marcela Reyes tras el asesinato de B-King en México

Enfermedades

Riesgos ocasionados por los lavados en la zona íntima de las mujeres: esto dicen los expertos