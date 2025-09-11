Alianza ganó y apretó más la tabla: Santa Fe reza para clasificar

El sueño de la clasificación sigue más vivo que nunca para Alianza Valledupar, que este domingo 9 de noviembre logró un valioso triunfo 2-0 frente a Boyacá Chicó en el estadio Armando Maestre Pavajeau por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2025-II. Con una destacada actuación colectiva y un inspirado Carlos Lucumí, autor de los dos goles, el equipo vallenato se metió de lleno en la pelea por los cuadrangulares semifinales.

El conjunto local mostró personalidad, intensidad y efectividad ante su público, sabiendo que no había margen de error si quería seguir con vida en el campeonato. El primer tiempo fue parejo, con pocas opciones claras de gol, pero en la segunda mitad Alianza encontró su mejor versión y liquidó el compromiso con dos anotaciones de Lucumí, quien fue ovacionado por la afición.

Carlos Lucumí, figura y héroe de una noche dorada

El delantero Carlos Lucumí se erigió como la gran figura del compromiso al marcar los dos tantos que sellaron la victoria y avivaron la ilusión de toda una ciudad. Con su doblete, Lucumí alcanzó una de las actuaciones más destacadas de su campaña y se consolidó como pieza clave en el ataque de Alianza. Su velocidad, potencia y olfato goleador marcaron la diferencia ante un Boyacá Chicó que poco pudo hacer para detenerlo.

Gracias a este triunfo, Alianza Valledupar escaló hasta la octava posición con 29 puntos, ubicándose momentáneamente en zona de clasificación. Sin embargo, la lucha no está cerrada: en la última jornada deberá visitar el estadio El Campín para enfrentar a Independiente Santa Fe en un duelo directo que definirá el último cupo a los cuadrangulares.

Un cierre de infarto en la Liga BetPlay 2025-II

La victoria de Alianza le da un cierre apasionante a la fase regular del torneo, donde varios equipos aún pelean por asegurar su lugar entre los ocho mejores. El cuadro vallenato, que ha sorprendido por su solidez en casa y su crecimiento futbolístico, dependerá de sí mismo para concretar una histórica clasificación.

Con Lucumí como referente ofensivo y una hinchada cada vez más entregada, Alianza Valledupar buscará en Bogotá firmar una hazaña que marcaría un antes y un después en su joven historia dentro del fútbol profesional colombiano.

Alianza, con su victoria contra Boyacá Chicó se ubicó en la séptima posición de la tabla con 29 unidades.

Águilas Doradas salió del grupo de los ocho tras perder contra Nacional y quedarse con 27 unidades. Once Caldas aparece en la décima posición con 26 unidades y finalmente Santa Fe (25 puntos) deberá vencer a Cali en la noche de este sábado para continuar con posibilidades en la última jornada.