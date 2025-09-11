América goleó a Unión Magdalena y quedó al borde de la clasificación: ¿cómo quedó la tabla?

El América de Cali volvió a encender la ilusión de su hinchada tras una contundente victoria 3-0 frente a Unión Magdalena este domingo 9 de noviembre, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, por la fecha 19 de la Liga BetPlay 2025-II. El conjunto dirigido por David González impuso condiciones desde el inicio, dominó de principio a fin y logró un triunfo vital que lo mete nuevamente en el grupo de los ocho clasificados, ubicándose en la séptima posición con 29 puntos.

La fiesta comenzó temprano en el Pascual. A los 3 minutos, Tilman Palacios abrió el marcador con una brillante jugada individual que culminó con un remate al ángulo izquierdo, imposible para el arquero del Unión. El tanto tempranero desató la euforia en las gradas y marcó el camino de un partido que rápidamente se inclinó a favor del cuadro escarlata.

América resolvió el duelo en el primer tiempo

El dominio de los vallecaucanos fue absoluto. Con intensidad, presión alta y buen manejo del balón, América encontró espacios ante una defensa samaria que lució desbordada. Luis Ramos amplió la ventaja tras cazar un rebote, mientras que Cristian Barrios, uno de los más desequilibrantes de la noche, selló el 3-0 antes del descanso, dejando prácticamente liquidado el encuentro.

En la segunda mitad, los dirigidos por González bajaron el ritmo, pero continuaron generando oportunidades claras. Sin embargo, el arquero Manuel Tasso se erigió como figura de Unión Magdalena al evitar que la goleada fuera aún mayor con intervenciones destacadas que mantuvieron la diferencia en tres goles.

Los escarlatas, con la mira puesta en los cuadrangulares

Con esta victoria, América no solo volvió a la senda del triunfo, sino que tomó impulso para asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales. Los vallecaucanos suman 29 unidades, las mismas que equipos como Águilas Doradas, Once Caldas y Santa Fe, que ahora están obligados a ganar en la última fecha para no quedarse fuera del grupo de los ocho.

El equipo escarlata recuperó confianza, mostró solidez ofensiva y dio una señal clara de que quiere ser protagonista en la fase final del campeonato. El Pascual Guerrero vibró con una noche perfecta, donde América recordó su grandeza y encendió la esperanza de su fiel hinchada en la recta final de la Liga BetPlay 2025-II.