¡Santa Fe no le dio opción a Junior y se coronó campeón de la Superliga!

Independiente Santa Fe escribió una nueva página dorada en su historia al coronarse campeón de la Superliga del fútbol colombiano este miércoles 21 de enero, tras derrotar 3-0 a Junior de Barranquilla en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Con este resultado, el conjunto cardenal se impuso con un global de 4-1, aprovechando el empate 1-1 conseguido en el partido de ida en Barranquilla, y confirmó su superioridad a lo largo de la serie.

El equipo bogotano mostró personalidad, orden y contundencia en los momentos justos, factores que terminaron siendo determinantes para levantar el primer título oficial del 2026. En un escenario repleto y con el respaldo de su hinchada, Santa Fe no dejó dudas y se quedó con el trofeo de manera merecida, más allá de las expectativas que se habían generado en torno a Junior por los refuerzos de peso que sumó para esta temporada.

Una final bien jugada y una ventaja construida con autoridad

Desde el inicio del encuentro, Santa Fe salió decidido a imponer condiciones. La presión alta, la intensidad en la mitad de la cancha y la claridad en ataque marcaron la diferencia frente a un Junior que nunca logró sentirse cómodo. El primer golpe llegó con el gol de Ewil Murillo, quien abrió el marcador y encendió al público capitalino, reflejando el buen momento colectivo del equipo.

Minutos más tarde, Hugo Rodallega amplió la ventaja con un golazo de tiro libre, premiando el dominio cardenal durante la primera mitad. El 2-0 al descanso no solo reflejaba lo ocurrido en el campo, sino que también dejaba la serie prácticamente sentenciada, obligando a Junior a un esfuerzo mayor para revertir la historia.

El conjunto bogotano supo interpretar el contexto del partido y manejó con inteligencia cada tramo del juego, mostrando una madurez competitiva que fue clave en una final de este calibre.

Solidez defensiva y un título que ilusiona

Para el segundo tiempo, Santa Fe optó por una postura más equilibrada, priorizando el orden defensivo y el control del ritmo del partido. Junior intentó adelantar líneas y buscar el descuento, pero se encontró con un equipo bien parado, sólido en todas sus líneas y concentrado en no conceder espacios.

La defensa cardenal respondió con solvencia y neutralizó cualquier intento del elenco barranquillero, que nunca logró generar peligro real ni comprometer seriamente el arco local. El paso de los minutos confirmó que el título estaba encaminado y que la ventaja construida era suficiente para sellar la consagración.

Con el pitazo final, Santa Fe celebró la obtención de la Superliga, el primer trofeo del 2026, y ahora ya enfoca su atención en los retos que se avecinan. El equipo se prepara para afrontar la Liga BetPlay, el objetivo principal de cada temporada en el Fútbol Profesional Colombiano, y para competir en la Copa Libertadores, torneo en el que buscará ser protagonista. La Superliga no solo es un título, sino también un impulso anímico para un año que promete grandes desafíos.