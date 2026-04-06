Pablo Repetto confirmó cuál será el primer fichaje de Santa Fe para el segundo semestre de 2026

Independiente Santa Fe ya comenzó a planificar el segundo semestre de 2026 y, aunque todavía no hay nombres oficiales sobre la mesa, el técnico uruguayo Pablo Repetto dejó claro cuál será la principal necesidad del equipo en el próximo mercado de fichajes.

Luego de un semestre en el que el conjunto cardenal logró levantar la Superliga, alcanzar las semifinales de la Liga BetPlay y asegurar su lugar en la Copa Sudamericana tras finalizar tercero de su grupo en la Copa Libertadores, el entrenador hizo un balance positivo del trabajo realizado y empezó a mirar hacia lo que viene.

En diálogo con Win Sports, Repetto explicó que la prioridad será reforzar una zona específica del campo, pensando en la serie de repechaje de la Copa Sudamericana frente a Caracas FC y en los retos de la Liga y la Copa Colombia.

Santa Fe busca un defensor central para el segundo semestre

El estratega uruguayo fue contundente al hablar sobre las necesidades del plantel. La búsqueda principal está enfocada en un defensor central, una decisión que toma fuerza tras la lesión de Juan Sebastián Quintero, quien dejó un vacío importante en la zona defensiva.

“Siempre buscamos mejorar. Hemos dado unas vacaciones necesarias y ya después nos enfocaremos en el partido ante Caracas y, claramente, en la pretemporada tendremos amistosos”, señaló el entrenador.

La intención de la dirigencia y del cuerpo técnico es encontrar un jugador que aporte experiencia y solidez para afrontar una agenda exigente en el segundo semestre.

Repetto descartó otras posiciones y evitó hablar de nombres

Aunque en los últimos días han surgido rumores sobre posibles incorporaciones para diferentes posiciones, Repetto prefirió mantener la cautela y no confirmó ningún futbolista en particular.

“No quiero hablar de nombres que puedan llegar a Santa Fe. Está claro que estamos buscando un central, pero no más, no estamos buscando extremos; se asocia a Alex Castro porque lo llevé a Uruguay”, afirmó el entrenador.

Con esta declaración, el técnico dejó claro que la prioridad inmediata del club es reforzar la defensa.

Mientras tanto, Santa Fe disfruta de unos días de descanso antes de iniciar la pretemporada con la mira puesta en la Copa Sudamericana y en la búsqueda de nuevos títulos durante la segunda mitad de 2026.