Hugo Rodallega habló tras eliminación de Santa Fe: se refirió al nuevo DT y al 2026

Hugo Rodallega rompió el silencio tras la eliminación de Santa Fe en los cuadrangulares y dejó un mensaje sobre el nuevo técnico y los objetivos del 2026, incluida la Copa Libertadores.

Rodallega - Santa Fe
Foto: captura de pantalla video Dimayor

Noticias RCN

noviembre 30 de 2025
09:20 a. m.
Independiente Santa Fe, campeón del primer semestre del fútbol colombiano, quedó sin posibilidades de luchar por el bicampeonato tras caer 1-0 ante Deportes Tolima en la fecha 4 de los cuadrangulares.

La derrota dejó al equipo rojo fuera de combate y con dos partidos pendientes ante Fortaleza y Bucaramanga que, más allá del honor, ya no incidirán en su destino.

El cuadro cardenal tiene asegurado su cupo a la Copa Libertadores 2026, por lo que el enfoque comienza a lo que será la próxima temporada.

Ante este panorama, Hugo Rodallega, uno de los líderes del equipo, habló en rueda de prensa y dejó reflexiones importantes sobre el presente y el futuro del club.

Su mensaje estuvo marcado por la autocrítica, pero también por un llamado a la unión y al compromiso pensando en el próximo año.

"Primero hay que terminar con dignidad”: el mensaje de Rodallega al plantel

El delantero reconoció que la eliminación golpea al grupo, pero resaltó el esfuerzo realizado a lo largo de la temporada, donde alzaron título en el primer semestre.

“Santa Fe ha mostrado carácter. Ha sido más lo bueno que lo malo. Hoy es malo no estar en la posibilidad de clasificar a una final y defender el título, pero lo decía anteriormente, esto no corta las alas”, afirmó Rodallega.

También hizo énfasis en cerrar los cuadrangulares con profesionalismo y respeto por la camiseta. “Primero hay que terminar con dignidad estos cuadrangulares”, señaló.

El nuevo DT y la mirada puesta en la Libertadores 2026

Uno de los puntos más llamativos de sus declaraciones fue la referencia al entrenador que llegará para 2026.

“Ya con el nuevo entrenador (sería Pablo Repetto) que pronto lo estarán anunciando y el proyecto que se está manejando, junto con todo el cuerpo técnico, es poner el granito de arena y construir lo que es el 2026, que son cosas muy buenas”, comentó.

Rodallega también se refirió al reto internacional que afrontará Santa Fe: “La Copa Libertadores no es solo Santa Fe, es representar a todo un país. Esperamos hacerlo de la mejor manera y apuntarle a la liga, la copa y la superliga, porque de eso se trata Independiente Santa Fe”.

