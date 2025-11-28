Pablo Repetto ya trabaja en Santa Fe: estos son los primeros fichajes que pediría para 2026

Independiente Santa Fe vive un cierre de año intenso dentro y fuera de la cancha. Mientras el equipo disputa las semifinales del segundo semestre de 2025 —tras coronarse campeón en el 2025-I—, avanza en paralelo la construcción del proyecto deportivo para 2026.

Aunque el club no ha hecho oficial ningún anuncio, todo indica que el uruguayo Pablo Repetto será el nuevo director técnico del León.

Pablo Repetto, el elegido en Santa Fe

De acuerdo con varias informaciones de prensa, Repetto ya habría firmado su vinculación y estaría trabajando de manera anticipada en la planeación del próximo año.

El periodista de Win Sports, Mariano Olsen, aseguró en sus redes sociales: "PABLO REPETTO ya trabaja en la conformación de Santa Fe 2026, involucrándose en los futuros fichajes".

Las posiciones que buscaría reforzar Repetto en Santa Fe

Aunque Olsen no reveló nombres, sí adelantó las posiciones que el estratega tiene como prioridad. Según el periodista, "lateral derecho, mediocampista ofensivo, extremos y centrodelantero son algunas de las posiciones a cubrir por el cuadro Cardenal".

Esto coincide con las necesidades que el club ha mostrado durante la temporada, especialmente tras la salida de jugadores claves y la rotación en ataque por lesiones y variantes tácticas.

La llegada de Repetto, reconocido por su trabajo en Liga de Quito, Olimpia y Nacional de Uruguay, apunta a darle continuidad a un proyecto competitivo que permita a Santa Fe mantenerse en la pelea por los títulos locales e internacionales.

Santa Fe, enfocado en la competencia actual

A pesar del movimiento en los despachos, Santa Fe mantiene la concentración en los cuadrangulares semifinales.

Por ejemplo, este sábado enfrentará al Deportes Tolima por la fecha 4, bajo la dirección técnica de Francisco López, quien asumió el mando tras la sorpresiva salida de Jorge Bava.

La afición cardenal espera que el equipo siga avanzando en el torneo mientras se perfila lo que será un 2026 lleno de expectativas, con nuevos refuerzos y un proyecto deportivo encabezado por Repetto, donde participarán en la Copa Libertadores.