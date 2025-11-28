CANAL RCN
Deportes

Pablo Repetto ya trabaja en Santa Fe: estos son los primeros fichajes que pediría para 2026

Pablo Repetto ya trabaja en la planeación de Santa Fe 2026. El técnico define posiciones y posibles fichajes para reforzar al León, mientras el equipo disputa las semifinales del 2025-II.

Pablo Repetto en Santa Fe
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 28 de 2025
06:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Independiente Santa Fe vive un cierre de año intenso dentro y fuera de la cancha. Mientras el equipo disputa las semifinales del segundo semestre de 2025 —tras coronarse campeón en el 2025-I—, avanza en paralelo la construcción del proyecto deportivo para 2026.

Santa Fe confirmó dura lesión de Santiago Mosquera: ¿Así se va del 'león'?
RELACIONADO

Santa Fe confirmó dura lesión de Santiago Mosquera: ¿Así se va del 'león'?

Aunque el club no ha hecho oficial ningún anuncio, todo indica que el uruguayo Pablo Repetto será el nuevo director técnico del León.

Pablo Repetto, el elegido en Santa Fe

De acuerdo con varias informaciones de prensa, Repetto ya habría firmado su vinculación y estaría trabajando de manera anticipada en la planeación del próximo año.

El periodista de Win Sports, Mariano Olsen, aseguró en sus redes sociales: "PABLO REPETTO ya trabaja en la conformación de Santa Fe 2026, involucrándose en los futuros fichajes".

Santa Fe desperdició el hombre de más y Tolima lo castigó en El Campín: victoria para los 'pijaos'
RELACIONADO

Santa Fe desperdició el hombre de más y Tolima lo castigó en El Campín: victoria para los 'pijaos'

Las posiciones que buscaría reforzar Repetto en Santa Fe

Aunque Olsen no reveló nombres, sí adelantó las posiciones que el estratega tiene como prioridad. Según el periodista, "lateral derecho, mediocampista ofensivo, extremos y centrodelantero son algunas de las posiciones a cubrir por el cuadro Cardenal".

¿Pablo Repetto, nuevo DT de Santa Fe? Este es su palmarés y trayectoria internacional
RELACIONADO

¿Pablo Repetto, nuevo DT de Santa Fe? Este es su palmarés y trayectoria internacional

Esto coincide con las necesidades que el club ha mostrado durante la temporada, especialmente tras la salida de jugadores claves y la rotación en ataque por lesiones y variantes tácticas.

La llegada de Repetto, reconocido por su trabajo en Liga de Quito, Olimpia y Nacional de Uruguay, apunta a darle continuidad a un proyecto competitivo que permita a Santa Fe mantenerse en la pelea por los títulos locales e internacionales.

Santa Fe, enfocado en la competencia actual

A pesar del movimiento en los despachos, Santa Fe mantiene la concentración en los cuadrangulares semifinales.

Por ejemplo, este sábado enfrentará al Deportes Tolima por la fecha 4, bajo la dirección técnica de Francisco López, quien asumió el mando tras la sorpresiva salida de Jorge Bava.

La afición cardenal espera que el equipo siga avanzando en el torneo mientras se perfila lo que será un 2026 lleno de expectativas, con nuevos refuerzos y un proyecto deportivo encabezado por Repetto, donde participarán en la Copa Libertadores.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia Femenina

🔴 Bolivia 1 - 1 Colombia en la Liga de Naciones Femenina: reviva los mejores momentos del partido

Selección Colombia Femenina

Colombia despertó e igualó el marcador frente a Bolivia en la Liga de Naciones: vea el gol

Selección Colombia Femenina

Bolivia marcó terrible golazo contra Colombia en la Liga de Naciones: vea la anotación

Otras Noticias

Conciertos

¡Imparable! Beéle anunció su octava fecha en Bogotá: fecha, hora y más detalles

El cantante barranquillero sorprendió a sus fanáticos al anunciar un nuevo concierto en la capital.

Aerocivil

Aerocivil ordena que aviones A320 queden en tierra desde mañana a las 7 p.m. por actualización de software

La decisión responde a una notificación global emitida por Airbus sobre la necesidad de realizar una actualización urgente de software.

Estados Unidos

Afgano que mató a una Guardia Nacional y dejó a otra gravemente herido podría enfrentarse a pena de muerte

Peajes

Gobierno asegura que ha asumido millonarios costos por congelamiento de tarifas de peajes

Cuidado personal

Expertos revelan los riesgos sobre el exceso de entrenamiento: ¿cuáles son las señales de advertencia?