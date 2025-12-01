CANAL RCN
¿Pablo Repetto, nuevo DT de Santa Fe? Este es su palmarés y trayectoria internacional

El uruguayo Pablo Repetto, con títulos en Ecuador y Uruguay, se perfila como el principal candidato para dirigir a Independiente Santa Fe en 2026.

Pablo Repetto a Santa Fe
Foto: Nacional Uruguay y captura de pantalla rueda de prensa

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
05:37 p. m.
El nombre de Pablo Repetto vuelve a sonar con fuerza en el fútbol colombiano. El entrenador uruguayo de 51 años se perfila como la opción más cercana para dirigir a Independiente Santa Fe en 2026, según confirmaron varios medios deportivos nacionales.

Su experiencia internacional, su pasado exitoso en Ecuador y su recorrido en clubes grandes de Sudamérica lo convierten en uno de los técnicos más atractivos del mercado.

Así es la trayectoria de Pablo Repetto

Repetto comenzó su camino como director técnico en el Club Atlético Fénix de Uruguay, al que logró ascender desde la Segunda División en la temporada 2006-2007.

Posteriormente dirigió al Cerro, al boliviano Blooming y al Defensor Sporting, con el que se consagró campeón del Torneo Apertura 2010.

Su salto internacional llegó con el Independiente del Valle de Ecuador, club con el que protagonizó una hazaña histórica al alcanzar la final de la Copa Libertadores 2016, tras eliminar a gigantes como River Plate y Boca Juniors.

Aunque perdió la final ante Atlético Nacional, Repetto fue reconocido como uno de los técnicos más influyentes de Sudamérica en ese año.

Luego tomó las riendas de la Liga de Quito, donde vivió su etapa más gloriosa porque fue campeón de la Serie A ecuatoriana (2018), la Copa Ecuador (2019) y la Supercopa (2020), consolidando a LDU como uno de los clubes más competitivos del continente.

Títulos en Uruguay y breve paso por Colombia

En 2022 regresó a su país para dirigir al Club Nacional de Football, logrando un triplete local: Torneo Intermedio, Clausura y Campeonato Uruguayo. Ese mismo año fue elegido como uno de los mejores entrenadores del fútbol uruguayo.

Su experiencia más reciente fue en Atlético Nacional, donde dirigió 17 partidos (8 victorias, 4 empates y 5 derrotas), una etapa corta que no reflejó su trayectoria. También tuvo un paso por Santos Laguna en México.

Pablo Repetto llegaría a Independiente Santa Fe

Tras la supuesta caída de la negociación con César Farías, Pablo Repetto es la opción número uno para tomar el proyecto 2026 de Independiente Santa Fe, con el reto de afrontar la Copa Libertadores.

Su estilo disciplinado, su experiencia internacional y su historial ganador lo convierten en un candidato ideal para devolverle protagonismo al cuadro cardenal, un equipo que ha optado por técnicos uruguayos en el último tiempo.

