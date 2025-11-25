Santa Fe desperdició el hombre de más y Tolima lo castigó en El Campín: victoria para los 'pijaos'

Deportes Tolima ganó en El Campín y sueña con este resultado sueña con la final después de vivir un partido con dos caras marcadas: un dominio absoluto en la primera mitad y un sufrimiento en el complemento por una expulsión que cambió por completo el desarrollo del encuentro.

Aun así, el conjunto ‘pijao’ supo resistir el ataque de Independiente Santa Fe y se llevó un valioso triunfo 2-1 que lo acerca a la disputa de la final de la Liga BetPlay II-2025.

Tolima impuso autoridad en el primer tiempo ante Santa Fe

El compromiso comenzó con un Deportes Tolima decidido a tomar el control. Con presión alta, circulación rápida y ataques constantes, el visitante desbordó a Santa Fe durante 43 minutos del primer tiempo.

Ese buen arranque se reflejó en el marcador con los goles de Adrián Parra y Kevin Pérez, quienes aprovecharon las falencias defensivas del cuadro capitalino y silencieron las tribunas de El Campín.

Sin embargo, todo cambió al minuto 43. Una acción imprudente de Cristian Arrieta, sancionada como conducta violenta, dejó a los ‘pijaos’ con diez jugadores.

La expulsión no solo modificó el libreto del encuentro, sino que obligó al equipo ibaguereño a replantear su estrategia para evitar que Santa Fe tomara el control del compromiso.

Santa Fe tuvo el dominio en el segundo tiempo, pero falló en la definición ante Tolima

Con un jugador más, Santa Fe adelantó sus líneas y buscó insistentemente el descuento. El impulso llegó en el segundo tiempo con el gol de cabeza de Cristian Mafla, tras un preciso centro de Omar Fernández, quien regresó después de una lesión.

A partir de ese momento, los locales se volcaron al ataque, registrando más de 40 centros, pero sin la claridad suficiente para concretar.

Tolima, replegado y concentrado, resistió con orden defensivo los intentos del vigente campeón. El cuadro ‘cardenal’ tuvo posesión, espacio y oportunidades, pero la falta de definición terminó costándole el empate.

Con este triunfo, Tolima sumó 7 puntos y se mantiene firme como líder del cuadrangular B, mientras que Santa Fe se queda con 3 unidades y complica sus aspiraciones.