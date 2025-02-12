Pablo Repetto fue presentado como nuevo DT de Santa Fe : habló sobre fichajes, objetivos y Libertadores

Independiente Santa Fe oficializó este martes 2 de diciembre de 2025 la llegada del uruguayo Pablo Repetto como su nuevo director técnico.

La presentación se realizó en el estadio El Campín, en medio de una rueda de prensa encabezada por el presidente Eduardo Méndez y el entrenador, quien firmó contrato hasta diciembre de 2026.

Los objetivos del proyecto y el respaldo de la directiva

El primero en tomar la palabra fue Eduardo Méndez, quien explicó que el acercamiento con Repetto no fue reciente, sino parte de un proceso de varias semanas.

“Con el profesor hace más de un mes que tomamos contacto. Pudo llegar hace 20 días para dirigir los cuadrangulares, pero ya teníamos todo organizado y planificado. Le debemos apuntar a representar bien el país y hacer una buena Copa Libertadores”, afirmó el presidente cardenal.

Méndez también destacó que se eligió a Repetto por su perfil y estilo de trabajo.

“Tratamos de escoger al mejor que estaba libre, al que más se adapta a nuestro equipo y que tiene esa escuela que nos gusta. Creemos que es capaz y lo que más nos gustó es que desde que lo llamamos no puso un solo pero. Llevamos varios días trabajando y nos hemos entendido”, agregó.

Repetto, de 51 años, cuenta con una trayectoria internacional destacada: como ser finalista de la Copa Libertadores 2016 con Independiente del Valle y pasos por Olimpia, Liga de Quito, Nacional y Santos Laguna. Su experiencia en torneos continentales fue clave para su elección.

Lo que dijo Repetto: fichajes, retos y la ilusión por la Libertadores

En su presentación, el técnico expresó su motivación por asumir el reto cardenal. “Estoy agradecido por la oportunidad de llegar a Santa Fe. Esperamos devolverle la distinción como uno de los grandes de América y sabemos que la forma es logrando objetivos importantes. Esperamos estar a la altura del club y creo que es el paso correcto de mi carrera”, sostuvo.

Sobre refuerzos, confirmó que ya se están analizando nombres, aunque pidió prudencia. Méndez complementó que, por respeto al plantel aún en competencia, no revelarán llegadas ni salidas, pero que el 85 % de la nómina ya está renovada, dejando claro que el proyecto 2026 avanza con determinación.