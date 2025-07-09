CANAL RCN
“No me joda”: la respuesta viral de Hugo Rodallega tras clásico ante Millonarios

Hugo Rodallega volvió a la titular con Santa Fe y dejó una frase viral tras el clásico contra Millonarios: “No me joda”.

Hugo Rodallega - Santa Fe
Foto: Santa Fe oficial

septiembre 07 de 2025
08:21 a. m.
El clásico bogotano entre Millonarios e Independiente Santa Fe dejó más titulares fuera de la cancha que dentro de ella.

El empate 0-0 no tuvo emociones en El Campín, pero sí lo hizo Hugo Rodallega, quien volvió a ser inicialista con los cardenales después de más de dos meses de recuperación y se robó las miradas con una frase que rápidamente se volvió viral.

Rodallega volvió con máscara y 90 minutos en cancha

El delantero de 40 años había estado ausente desde la final contra Medellín del pasado 29 de junio de 2025, cuando sufrió una lesión que lo marginó varias semanas. A esto se sumó una cirugía de tabique, motivo por el que ahora juega con una máscara de protección.

Aunque ya había sumado minutos frente a Once Caldas, ante Millonarios fue titular y disputó los 90 minutos. Se le notó falto de ritmo, pero su liderazgo y entrega marcaron diferencia para Santa Fe, que necesitaba experiencia en el frente de ataque.

“No me joda”: la frase que hizo reír en zona mixta

En la zona mixta posterior al clásico, Rodallega fue consultado por un periodista acerca de si, tras el llamado de Dayro Moreno a la Selección Colombia, él también se ilusionaba con una convocatoria.

Su respuesta fue corta y contundente: “No me joda”, entre risas, desatando carcajadas en la prensa y viralizándose rápidamente en redes sociales.

El atacante, sin embargo, fue claro en su respaldo a Moreno: “Yo estoy feliz, el país está contento por la convocatoria de Dayro. Es un jugador que se esfuerza para estar bien, no solo para su equipo, sino para su país. Ojalá pueda tener la oportunidad de jugar, porque una cosa es que simplemente te llamen, pero que lo pongan a jugar y pueda hacer gol”, había dicho hace unos días Rodallega sobre Dayro.

