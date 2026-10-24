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Santa Fe vs. Palmeiras: hora y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina

Santa Fe enfrenta a Palmeiras este 24 de octubre por los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2026. Consulte la hora y dónde ver el partido en vivo.

Santa Fe vs. Palmeiras: hora y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina
Foto: Santa Fe Femenino

Sebastián Montañez

octubre 24 de 2026
02:01 p. m.
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La Copa Libertadores Femenina 2026 entra en su etapa decisiva y Colombia mantiene vivas sus ilusiones con Independiente Santa Fe y Deportivo Cali.

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Este sábado 24 de octubre, las 'Leonas' serán las primeras en buscar un cupo a las semifinales, cuando enfrenten a Palmeiras de Brasil en un partido que promete grandes emociones.

El conjunto bogotano tendrá un exigente desafío ante uno de los favoritos al título, en un encuentro que se disputará en territorio ecuatoriano y que será definitivo para sus aspiraciones internacionales.

¿A qué hora juega Santa Fe vs. Palmeiras y dónde ver el partido en vivo?

El compromiso entre Independiente Santa Fe y Palmeiras se jugará este sábado 24 de octubre, a partir de las 3:00 p.m., hora de Colombia, en el estadio Banco Guayaquil, ubicado en Quito, Ecuador.

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Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo a través de Win Sports y su canal oficial de YouTube.

El partido será a eliminación directa, por lo que el equipo ganador avanzará a las semifinales de la Copa Libertadores Femenina 2026.

¿Cómo llegan Santa Fe y Palmeiras a los cuartos de final?

Santa Fe consiguió su clasificación después de terminar segundo del grupo A, con seis puntos. Las dirigidas por Omar Ramírez vencieron a Caracas y Colo Colo, aunque cerraron la primera fase con una dura derrota 5-1 frente a Corinthians.

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Por su parte, Palmeiras terminó invicto y lideró el grupo B con siete unidades, producto de sus victorias ante Universitario de Perú y Belgrano de Argentina, además de un empate frente a Independiente del Valle.

Alineación titular de Santa Fe contra Palmeiras
Para este compromiso, el técnico Omar Ramírez contará con las siguientes jugadoras:

Jimena Ospina; Cristina Motta, Andrea Pérez, María José Torres, Katherine Valbuena; Kelly Ibargüen, Tahicelis Marcano, Karen Hernández, Daniela Garavito; Mariana Zamorano y Manuela González.

Santa Fe buscará superar al conjunto brasileño y mantener vivo el sueño de conquistar su primer título continental.

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