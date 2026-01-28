CANAL RCN
Deportes

Santa Fe perdería a delantero en plena competencia de 2026: partiría al exterior

Jorge Ramos, jugador que no tiene actividad en Santa Fe, podría salir al exterior. Esta negociación aún no es oficial

Debut Independiente Santa Fe
Foto: Santa Fe

Noticias RCN

enero 28 de 2026
05:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Independiente Santa Fe continúa ajustando su plantilla en medio del campeonato y cuando los hinchas esperan la llegada de uno o dos refuerzos más para completar la lista de 25 jugadores inscritos, en las últimas horas surgió la posibilidad de una nueva salida.

Santa Fe anunció fichaje de recorrido tras coronarse campeón de la Superliga
RELACIONADO

Santa Fe anunció fichaje de recorrido tras coronarse campeón de la Superliga

Se trata de un movimiento que, lejos de generar molestia, podría ser bien recibido por gran parte de la afición cardenal.

El club bogotano sigue activo en el mercado de fichajes y analiza alternativas para liberar cupos, pensando en reforzar posiciones clave de cara a lo que resta del semestre, donde también jugará Copa Libertadores.

Jorge Luis Ramos, cerca de salir de Santa Fe

Según informó el periodista Julián Capera, Universidad César Vallejo de Perú se encuentra negociando con Independiente Santa Fe el préstamo por un año del delantero Jorge Luis Ramos.

Santa Fe le sigue tomando ventaja al América: así quedó el palmarés del FPC tras la Superliga
RELACIONADO

Santa Fe le sigue tomando ventaja al América: así quedó el palmarés del FPC tras la Superliga

De acuerdo con la información revelada, el negocio estaría “encaminado”, por lo que solo restarían detalles para que se concrete la operación.

Ramos, de 33 años, pertenece a Santa Fe desde hace tres años, luego de que el club adquiriera sus derechos deportivos. Sin embargo, durante su paso por el equipo cardenal, el atacante no logró consolidarse ni ganarse un lugar fijo en el once titular, situación que ha marcado su etapa en Bogotá.

La posible salida al fútbol peruano le permitiría al delantero buscar continuidad y minutos en un nuevo entorno, mientras que Santa Fe tendría la oportunidad de reorganizar su plantel en plena competencia.

Santa Fe liberaría cupo para nuevos refuerzos

De concretarse el préstamo de Jorge Luis Ramos, Independiente Santa Fe liberaría un cupo importante en su nómina, lo que abriría la puerta para la llegada de uno de los dos refuerzos que el cuerpo técnico espera cerrar en los próximos días.

Santa Fe no dejó ni acomodar a Junior y pegó primero: golazo para soñar con la Superliga
RELACIONADO

Santa Fe no dejó ni acomodar a Junior y pegó primero: golazo para soñar con la Superliga

Desde el entorno del club consideran clave ajustar la plantilla para fortalecer zonas específicas del campo y así mantener la competitividad en el torneo. Por eso, este movimiento sería estratégico, más allá de tratarse de una salida en medio del campeonato.

Cabe recordar que Santa Fe está en búsqueda de un extremo y defensor más para así finalizar el mercado de fichajes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bayern Múnich

Asistencia de Luis Díaz en la victoria del Bayern Múnich ante PSV por Champions: así le fue al colombiano

Lionel Messi

Penthouse de Lionel Messi en Medellín: la suite de lujo previo al juego ante Atlético Nacional

Teófilo Gutiérrez

Teófilo Gutiérrez aseguró ser mejor que Falcao, Muriel y Bacca

Otras Noticias

Viral

Reloj del apocalipsis está a 85 segundos de la hora fatal: ¿qué significa esto?

El famoso reloj simbólico ha vuelto a reflejar los riesgos a los que se encuentra sometida la humanidad.

Cesantías

¿Cuánto pagan de intereses de cesantías en 2026? Así puede calcular el valor

Conozca cuánto debe recibir por intereses de cesantías en 2026, cómo se calculan y la fecha límite en la que su empleador debe pagarlos.

Accidente aéreo

"No hubo sobrevivientes": MinTransporte confirma fallecimiento de 16 personas en siniestro aéreo de Satena

Viral

Carmen Villalobos encendió las redes sociales tras ruptura con Frederik Oldenburg: video

Medicamentos

Niña de 9 años está en riesgo de perder un trasplante por falta de medicamentos: su papá fue el donante