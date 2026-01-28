Santa Fe perdería a delantero en plena competencia de 2026: partiría al exterior

Independiente Santa Fe continúa ajustando su plantilla en medio del campeonato y cuando los hinchas esperan la llegada de uno o dos refuerzos más para completar la lista de 25 jugadores inscritos, en las últimas horas surgió la posibilidad de una nueva salida.

Se trata de un movimiento que, lejos de generar molestia, podría ser bien recibido por gran parte de la afición cardenal.

El club bogotano sigue activo en el mercado de fichajes y analiza alternativas para liberar cupos, pensando en reforzar posiciones clave de cara a lo que resta del semestre, donde también jugará Copa Libertadores.

Jorge Luis Ramos, cerca de salir de Santa Fe

Según informó el periodista Julián Capera, Universidad César Vallejo de Perú se encuentra negociando con Independiente Santa Fe el préstamo por un año del delantero Jorge Luis Ramos.

De acuerdo con la información revelada, el negocio estaría “encaminado”, por lo que solo restarían detalles para que se concrete la operación.

Ramos, de 33 años, pertenece a Santa Fe desde hace tres años, luego de que el club adquiriera sus derechos deportivos. Sin embargo, durante su paso por el equipo cardenal, el atacante no logró consolidarse ni ganarse un lugar fijo en el once titular, situación que ha marcado su etapa en Bogotá.

La posible salida al fútbol peruano le permitiría al delantero buscar continuidad y minutos en un nuevo entorno, mientras que Santa Fe tendría la oportunidad de reorganizar su plantel en plena competencia.

Santa Fe liberaría cupo para nuevos refuerzos

De concretarse el préstamo de Jorge Luis Ramos, Independiente Santa Fe liberaría un cupo importante en su nómina, lo que abriría la puerta para la llegada de uno de los dos refuerzos que el cuerpo técnico espera cerrar en los próximos días.

Desde el entorno del club consideran clave ajustar la plantilla para fortalecer zonas específicas del campo y así mantener la competitividad en el torneo. Por eso, este movimiento sería estratégico, más allá de tratarse de una salida en medio del campeonato.

Cabe recordar que Santa Fe está en búsqueda de un extremo y defensor más para así finalizar el mercado de fichajes.