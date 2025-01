Las novedades de Santa Fe para recibir a Deportes Tolima: ¿Debutará Lucas Ríos?

Independiente Santa Fe recibirá en el estadio El Campín a Deportes Tolima este viernes, 31 de enero, a partir de las 7:30 p.m. en el marco de la fecha 2 de la Liga BetPlay I-2025.

Los dirigidos por Pablo Peirano buscarán su segundo triunfo el línea luego de vencer 2-1 a Deportivo Pereira en el debut.

Las novedades de Santa Fe ante Tolima

El técnico uruguayo convocó a 19 jugadores para recibir al pijao. Entre las novedades se destacan el llamado de Lucas Ríos y Omar albornoz, quienes reemplazaron en la lista a Jordy Monroy.

En total la lista la completan 19 jugadores, por lo que uno de ellos tendrá que ir a la tribuna por decisión técnica. Sin embargo, hay mucha expectativa por lo que pueda pasar con Lucas Ríos, quien fue convocado sin estar debidamente inscrito en el Sistema Comet de Dimayor.

¿Lucas Ríos jugará ante Deportes Tolima?

Lo último que se conoció al respecto es que no podido ser inscrito ante Dimayor por un tema de la visa de trabajo. No obstante, este mismo viernes se espera que pueda llegar el documento para que el argentino ingrese, por lo menos, al banco de suplentes. De no ser así él será el que irá a la tribuna.

Por otro lado, el Deportes Tolima llega a este compromiso luego de vencer en el debut 2-0 a Deportivo Pereira.