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Desgarrador mensaje del hijo de Mackalister Silva tras la muerte de Santiago Castrillón: así se despidió

Santiago Castrillón tenía 18 años y se había perfilado como una de las mejores promesas de Millonarios.

Foto: @matias_10so en Instagram.

Noticias RCN

marzo 24 de 2026
06:59 a. m.
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El fútbol colombiano está de luto tras la muerte de Santiago Castrillón, el jugador juvenil de Millonarios.

El '10' de la Sub-20 'albiazul' tuvo un colapso inesperado el sábado 21 de marzo y se desvaneció mientras se disputaba un partido vs. Independiente Santa Fe en el Torneo Nacional de su categoría.

Luto en Millonarios: falleció el joven Santiago Castrillón tras desmayarse en un partido
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En consecuencia, tras la atención inminente de los médicos de Millonarios, fue trasladado a un centro hospitalario, pero, desafortunadamente, su fallecimiento se confirmó en la noche del domingo 22 de marzo.

"A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos. Hoy el fútbol se detiene, el corazón azul está roto y el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza", manifestó Millonarios en un sentido comunicado.

Además, Matías, el hijo mayor de David Mackalister Silva, el capitán de Millonarios que era uno de los grandes consejeros de Santiago Castrillón e incluso alcanzó a concentrar con él, también escribió un desgarrador mensaje de último adiós.

Este fue el sentido mensaje de Matías, el hijo de David Mackalister Silva, tras la muerte de Santiago Castrillón, el jugador de Millonarios

En las últimas horas, Matías Silva posteó nueve fotos relacionadas con Santiago Castrillón y expresó la admiración que le tenía como persona y futbolista.

"Santi, tú sabías lo que admiraba tu juego, pero, más allá, siempre valoré a la persona. En lo futbolístico siempre esperábamos qué te ibas a inventar porque tenías esa capacidad de hacer lo que nadie pensaba", comenzó indicando.

"Es y será un orgullo haber compartido contigo en una cancha, un camerino y, sobre todo, los momentos en los que reímos y disfrutamos juntos. Eras de los jugadores que, a pesar de todas las adversidades, te levantabas para hacer soñar a quienes te veían y sé que eso no va a cambiar porque, aunque ya no estés acá, siempre sabremos que tu fútbol no se veía en cualquier lado. Gracias por todo, mi diez. Siempre te llevaremos con nosotros", complementó.

Radamel Falcao García también lamentó la muerte de Santiago Castrillón, la promesa de Millonarios

Tras el comunicado en el que se confirmó la muerte de Santiago Castrillón, Radamel Falcao García se pronunció y envió un mensaje de condolencias para los seres queridos.

El emotivo mensaje de Radamel Falcao tras la muerte de Santiago Castrillón, futbolista de Millonarios
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"Hoy nos embarga una profunda tristeza. Se nos va un compañero lleno de sueños, de talento inigualable y con un futuro brillante por delante. Lo despedimos con el corazón partido, pero también con la firme promesa de seguir luchando por aquello que tanto anhelaba. Acompañamos a su familia en este difícil momento y elevamos una oración para que encuentre consuelo, fortaleza y paz. Que Dios los bendiga y los abrace hoy y siempre", expresó el 'Tigre'.

 

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