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Luto en Millonarios: falleció el joven Santiago Castrillón tras desmayarse en un partido

El futbolista tuvo una complicación de salud durante un partido del torneo sub-20.

Santiago Castrillón falleció a los 18 años.
Santiago Castrillón falleció a los 18 años. Foto: Millonarios FC.

Noticias RCN

marzo 23 de 2026
07:39 a. m.
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Millonarios y el fútbol colombiano están de luto por el fallecimiento de Santiago Castrillón, joven promesa del club bogotano que tuvo una complicación durante un partido.

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El pasado sábado 21 de marzo, los equipos sub20 de Millonarios e Independiente Santa Fe estuvieron disputando un compromiso. El joven de 18 años cayó desplomado en el campo.

Castrillón se desplomó durante un partido

Castrillón nació el 7 de septiembre de 2007. En el cuadro embajador se desempeñaba como volante ofensivo. Tras el percance, fue trasladado a un centro médico en Bogotá.

En horas de la noche del domingo 22 de marzo, Millonarios informó la trágica noticia de su fallecimiento: “Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad al norte de la ciudad donde fue atendido en Cuidados Intensivos por todos los especialistas del área cardiovascular”.

“A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos”, indicó la institución. Castrillón tenía 18 años.

Jugador tenía 18 años

Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza. Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo.

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En junio de 2025, el volante se había destacado en un partido de la Liga de Fútbol de Bogotá en el marco del campeonato nacional sub17 de la Copa WinSports. La Liga Santandereana de Fútbol recordó ese momento.

Varias figuras de la liga se pronunciaron. A través de sus redes sociales, Radamel Falcao extendió sus condolencias: “Un joven que soñaba y trabajaba por este deporte que tanto amamos. Hoy elevo una oración por su descanso y envío toda mi solidaridad y fortaleza a su familia en este momento tan difícil”.

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