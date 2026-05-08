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Autoridades investigan irregularidades en pólizas, aforo y fechas del evento de Monster truck en Popayán

Una denuncia fue radicada en contra del alcalde de Popayán y otros funcionarios por la tragedia ocurrida en un evento de monster truck.

Noticias RCN

mayo 08 de 2026
02:05 p. m.
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A menos de una semana del terrible accidente en un evento de monster truck que dejó tres muertos en Cauca, inician las acciones judiciales para establecer responsabilidades.

Mientras la Fiscalía investiga se conoció una denuncia contra el alcalde de Popayán por presuntas irregularidades en los permisos para realizar dicha muestra.

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El doloroso episodio, que quedó registrado en video, corresponde al momento en que un camión gigante pierde el control y termina arrollando a una multitud de espectadores.

Al menos 51 personas resultaron heridas, cinco de ellas en cuidados intensivos y tres más fallecieron por cuenta del mortal accidente de la monster truck manejada por Sonia Segura, quien cuenta con más de 10 años de experiencia en esta actividad.

Denuncian al alcalde de Popayán

El abogado de ocho de las víctimas, Fabián Naranjo, radicó una denuncia contra funcionarios de la administración local por estos hechos.

El recurso incluye al alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz Bravo; al secretario de Gobierno, Reinel Polanía; al jefe de Oficina Asesora de Gestión del Riesgo, Jair Henán Flórez; y al grupo jurídico asesor por los delitos de prevaricato por acción y omisión, falsedad ideológica y fraude procesal.

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El representante señaló que la póliza del evento contiene dos exclusiones que no sirven para eventos deportivos, ni para desfiles de vehículos.

Irregularidades en los permisos del evento

En los documentos de la Alcaldía de Popayán se advierte que el aforo permitido en el lote conocido como Boulevard Road es de mil personas, pero en los videos se ve que la cantidad de asistentes es mayor. Ese es un aspecto que están investigando las autoridades.

Además, el evento aprobado tiene una fecha distinta a la realización de este. Aunque estaba autorizado 26 de abril, se llevó a cabo el 3 de mayo.

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Aunque Noticias RCN buscó respuestas de la administración local para conocer las razones de los incumplimientos y el otorgamiento de permisos, los funcionarios manifestaron que están a la espera de los resultados de las pesquisas.

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