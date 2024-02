Giornada mostró su felicidad por estar en Millonarios: “Es el club más grande en donde he jugado”

Para nadie es un secreto que Santiago Giornada se ha convertido en uno de los refuerzos que más ha gustado entre los aficionados de Millonarios, su entrega, sacrificio y esfuerzo ha hecho que el cordobés se comience a ganar el corazón de todos los hinchas azules, quienes en diferentes oportunidades ha llenado de elogios al delantero argentino.

Tras su llegada a la capital de la República y tener varios compromisos con Millonarios, Santiago Gironada no escondió su felicidad por llegar al conjunto embajador, dejando claro que está contento en Bogotá y lo más importante es que el equipo logre los resultados planeados para este semestre.

Santiago Giornada y un debut soñado con Millonarios

“Fue un arranque soñado con la Superliga, algo muy pronto empezar así, fue muy lindo de mi parte, obvio aportar con el gol. Hoy en día trato de aportar lo que pueda, si bien no es el puesto en el que yo venía jugando, trato de ayudar al equipo, Leo está muy bien jugando de nueve, la está invocando. Tratando de que él, hoy que es el que está haciendo los goles, tratar de ayudarlo”, fueron las palabras del delantero en conversaciones con el Alargue de Caracol Radio.

Además, dejó claro que apenas se enteró de la posibilidad de llegar a Millonarios, hizo todo lo posible para que se pudiera concretar, afirmando que habló con Kouffati y Rambal, exjugadores del equipo azul, y quienes le dieron buenas referencias del club.

“Cuando surgió la posibilidad, uno siempre empieza a investigar, a preguntar. Uno puede ver el fútbol por ahí, pero no sabe a dónde va. He hablado con Jacobo Kouffati y Alex Rambal, que son muy amigos míos y he hablado con ellos, que jugaron acá, y los dos me dijeron lo mismo ‘ni lo dudes, anda. Es un club grandísimo, el más gran de Colombia’, creo con eso ya ni lo dudé. Cuando mi agente me dijo que estaba la posibilidad, yo le dije ‘quiero jugar en un grande’ y cuando salió Millonarios le dije ‘vamos para delante’ y se dio todo para que hoy esté acá”, añadió el delantero.

Santiago Giornada: “Millonarios es lo más grande”

Por último, Santiago Giornada afirmó que Millonarios es el club más grande donde ha tenido la oportunidad de estar, pues aseguró que la institución es gigante y sin demeritar los otros clubes donde ha estado, afirmó que los hinchas y los directivos han hecho que se sienta como en casa.

“En mi carrera, en el momento que estoy, es lo más grande en donde estoy jugando. Obviamente que en Argentina, Belgrano de Córdoba, que es el club en donde yo salí de Chico, es el club que yo amo y también la hinchada es muy parecida a la de Millonarios, como lo viven. Pero este es un club inmenso, creo que es el más grande en donde he jugado”, finalizó el delantero.

